Ростовская компания «КОМЗ-Экспорт» запустила в производство электробусы

Как сообщила пресс-служба предприятия «КОМЗ-Экспорт», расположенного в г. Каменск-Шахтинский Ростовской области и являющегося производителем оборудования и комплектующих для различных отраслей (компания производит автобетоносмесители, бетонные заводы, сварочные электроды и абразивные круги, почвообрабатывающую технику, моторные катамараны, парковые фонари, электромобили), а также экспортером электромобилей в страны СНГ (ранее сайт «Сделано у Нас» сообщал о поставке электромбилей и мотоциклов в Казахстан), компания разработала и наладила выпуск нового электробуса «Elebus-TIGARBO», который предназначен для перевозки пассажиров и грузов только внутри территорий (парки, выставочные комплексы и т. д. ) и заряжается от обыкновенной бытовой сети электросети 220 В.

Электробус представлен шестью моделями, которые отличаются между собой числом посадочных мест (16, 18 и 20) и их расположением (продольно-поперечное и поперечное), а также наличием навесных пластиковых дверей и панелей.

В мае 2017 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о начале выпуска ЗАО «КОМЗ-Экспорт"электромобиля «Элекар 5Е-4».