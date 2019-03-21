В Северной Осетии запустили новое производство утиного мяса

Новое промышленное производство утиного мяса в регионе запустили в конце 2018 года, а первые поставки продукции в торговые точки могут начаться уже в ближайшее месяцы. У предприятия имеются контракты поставки с крупными федеральными сетями. Уже ведутся пуско-наладочные работы цеха по забою птицы.

ООО «Диг — Арт» базируется в Ирафском районе в селение Средний Урух и специализируется на разведение водоплавающей птицы. Общее поголовье птицы здесь 13 тыс. голов. По словам директора предприятия, решение о специализации на мясе утки было принято «ввиду высоких качественных показателей мяса, ситуации с перепроизводством мяса бройлера на рынке и наличия открытой ниши, которую можно занять».