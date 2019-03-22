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Транспорт и логистика

В Москве завершена проходка первого тоннеля до станции метро «Стромынка»

В Москве на северо-восточном участке Большой кольцевой линии завершилась проходка левого перегонного тоннеля метро длиной 1448 метров от станции «Рубцовская» до станции «Стромынка». Тоннель построен АО «Мосметрострой» с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Herrenknecht «Наталья», проходка правого перегонного тоннеля продолжается.

«Стромынка» будет иметь пересадку на станцию «Сокольники» Сокольнической линии метро.

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Москва, метро, Большая кольцевая линия
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