В Москве завершена проходка первого тоннеля до станции метро «Стромынка»

В Москве на северо-восточном участке Большой кольцевой линии завершилась проходка левого перегонного тоннеля метро длиной 1448 метров от станции «Рубцовская» до станции «Стромынка». Тоннель построен АО «Мосметрострой» с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Herrenknecht «Наталья», проходка правого перегонного тоннеля продолжается.

«Стромынка» будет иметь пересадку на станцию «Сокольники» Сокольнической линии метро.