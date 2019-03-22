Экспортные достижения машиностроения России в 2018 г. Часть 2: оборудование и техника

Продолжение обзора по достижениям российского машиностроения в 2018 г. в экспорте, составившем рекордную величину 33,4 млрд долл. Здесь рассмотрим различное оборудование и технику для отраслей хозяйства.

Часть 1: транспортные средства

Энергетическое и электрическое оборудование

Экспорт электрических двигателей и генераторов в 2018 г. вырос на 46% до 373 млн долл. Это лучший показатель по крайней мере с середины 1990-х гг., прежний пик составлял 296 млн долл. в 2011 г.

Экспорт паровых турбин в 2018 г. вырос в 3,5 раза до 224 млн долл., что стало новым максимум для новейшей истории России. Почти половина рекорда — турбина для очередного блока АЭС «Куданкулам» Индии.

Экспорт трансформаторов в 2018 г. вырос на 68% до 110 млн долл., это лучший показатель по крайней мере с середины 1990-х гг. Основной рост дали мощные и особо мощные трансформаторы.

Экспорт осветительного оборудования (от настольных ламп до прожекторов) в 2018 г. вырос на 9,5% до 91 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России, немного уступающий пикам 2011 и 2014 гг. (73 и 71 млн долл. соответственно).

Экспорт котлов центрального отопления в 2018 г. вырос на 13,5% до 35 млн долл., улучшив прошлогодний максимум для новейшей истории России. Вполне возможно, что рекорд исторический — в середине 1990-х гг. экспорт составлял в среднем всего лишь 2 млн долл. в год, и маловероятно, чтобы за 5-10 лет до этого он был в 20 раз больше.

Двигатели

Экспорт турбореактивных двигателей в 2018 г. вырос на 7,1% до 1657 млн долл. Это новый исторический максимум, превзошедший прежний пик 2013 г. (1603 млн долл.). При этом в количественном выражении повторён рекорд прошлого года — 447 штук. Кроме того, 307 млн долл. составил экспорт частей турбореактивных и турбовинтовых двигателей, что тоже стало новым историческим максимумом, существенно превзошедшим прежнее достижение 2010 г. (288 млн долл.). Россия входит в десятку ведущих мировых экспортёров турбореактивных двигателей.





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Экспорт реактивных двигателей в 2018 г. немного снизился по сравнению с рекордным показателем предыдущего года, составив 288 млн долл. (-1,4%). При этом рубеж 200 млн долл. был впервые преодолен только в 2015 г. Россия — крупнейший в мире экспортёр реактивных двигателей.

Экспорт бензиновых двигателей в 2018 г. вырос в 5,2 раза до 96 млн долл., это лучший показатель по крайней мере с середины 1990-х гг. Благодаря калужскому заводу «Volkswagen» появились существенные поставки в Испанию (стала главным рынком сбыта), Чехию и Польшу.

Экспорт электрооборудования для двигателей внутреннего сгорания в 2018 г. вырос на 7,5% до 70 млн долл. Это третий результат в новейшей истории России, прежний пик 2014 г. равнялся 88 млн долл. Главным рынком сбыта этой продукции выступает (внимание!) Германия.

Отраслевое и универсальное оборудование

Экспорт термического оборудования в 2018 г. вырос на 10% до 572 млн долл. Это новый абсолютный рекорд! Основной объём обеспечивают теплообменники (435 млн долл., свыше 75%), прежде всего по атомным контрактам. Также к термическому оборудованию отнесены промышленные водонагреватели, сушилки, стерилизаторы, аппараты для дистилляции и ректификации, градирни и т. п. , а также части.

Экспорт жидкостных насосов (включая части) в 2018 г. вырос на 4,7% до 380 млн долл. Это третий результат в новейшей истории России после показателей 2008 г. (569 млн долл., очень крупная поставка в Казахстан) и 2013 г. (382 млн долл.).

Экспорт трансмиссионного оборудования в 2018 г. вырос на 38% до 222 млн долл. Это третий результат как минимум с середины 1990-х гг., немного уступающий пикам 2008 г. (227 млн долл.) и 2015 г. (224 млн долл.).

Экспорт фильтровального оборудования в 2018 г. составил 191 млн долл. (-11%), что стало третьим результатом в новейшей истории России, после пиков 2017 и 2013 гг. (215 и 211 млн долл. соответственно).

Экспорт подъёмного оборудования (от лебёдок до кранов и погрузчиков) в 2018 г. вырос на 12,5% до 182 млн долл. Это немного уступает пику текущего десятилетия (188 млн долл. в 2013 г.), более высоким в новейшей истории также был экспорт в 2007-2009 гг. Основной прирост дали самоходные подъёмные механизмы, конвейеры и элеваторы, козловые и портальные краны, башенные краны.

Экспорт холодильного оборудования (кроме бытовых холодильников) в 2018 г. вырос на 11,3% до 158 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России, превзошедший прошлогодний рекорд. Наибольшую часть поставок формируют холодильные витрины (90 млн долл.), по которым четвёртый год подряд отмечается значительный прирост.

Экспорт воздушных насосов (включая части) в 2018 г. вырос на 18,1% до 150 млн долл. Это третий результат в новейшей истории России после показателей 2011 г. (256 млн долл., очень крупная поставка в Казахстан) и 2013 г. (163 млн долл.).

Экспорт кондиционеров (включая части) в 2018 г. вырос на 14,3% до 55 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России. Экспорт растёт восьмой год подряд!

Экспорт упаковочного оборудования в 2018 г. вырос в 2,1 раза до 41 млн долл. Это лучший результат с середины 1990-х гг., прежний пик — 28,1 млн долл. в 2013 г.

Техника

Экспорт частей горной и дорожно-строительной техники в 2018 г. вырос на 52% до 201 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России. Локомотивом роста стали кооперационные поставки частей экскаваторов в европейские страны, прежде всего во Францию и Германию.

Экспорт полноповоротных экскаваторов в 2018 г. вырос на 63% до 157 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России, превзошедший прежние пики 2013 и 2008 гг. (по 152 млн долл.).

Экспорт машин для обработки почвы (сеялки, сажалки, рыхлители, бороны и пр., включая части) в 2018 г. вырос на 2,9% до 60 млн долл., немного улучшив прошлогодний рекордный показатель для новейшей истории России — до того экспорт не превышал 40 млн долл.

Прочее

Экспорт пневматического и электроинструмента в 2018 г. вырос на 19,5% до 63 млн долл. В новейшей истории России более высокими были только поставки 2012-2014 гг. (максимум — 77 млн долл. в 2013 г.).

Методологический комментарий

В большинстве случаев мы говорим о достижениях применительно к периоду с 1996 г., по которому есть довольно подробная статистика, хотя с большой вероятностью его можно расширять на весь период независимой России (с 1992 г.). Сравнение с советской эпохой затруднено принципиально иными подходами к формированию групп машиностроительной продукции во внешнеторговой статистике и общей её скудостью; тем не менее, по ряду товаров мы имели основания утверждать и исторические максимумы. Достижения по продукции, где доминирует реэкспорт или продажи б/у товара (очень высокая их доля, например, по судам), не рассматривались.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата и Trade Map.