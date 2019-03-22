Более 160 млн рублей вложено в развитие рязанского завода каменной ваты

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162,7 млн рублей инвестировала Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ в рязанский «Завод ТЕХНО» в 2018 году. Средства были направлены на повышение экологической безопасности предприятия, а также на модернизацию линий, выпускающих минераловатные субстраты для АПК. За год объем производства завода увеличился на 3%. В 2019 году компания планирует вложить в обновление завода еще 61 млн рублей.

Как отметил генеральный директор предприятия Юрий Кушнеревич, в 2018 году компания ТЕХНОНИКОЛЬ инвестировала 162,7 млн рублей в рязанский «Завод ТЕХНО». Основная часть средств направлена на обеспечение экологической безопасности предприятия. Завершена модернизация линий по переработке (рециклингу) отходов производства каменной ваты. В итоге их мощность увеличилась на 10%.

35 млн рублей вложили в апгрейд линии по выпуску продукции для тепличных хозяйств: пробок, вегетационных матов и кубиков для рассады под маркой SPELAND. После модернизации мощность участка удвоилась и составила 150 тыс. куб. м в год.

Рязанский «Завод «ТЕХНО» с 2016 года поставляет субстраты под маркой SPELAND крупнейшим сельскохозяйственным предприятиям России, СНГ и Европы. «Модернизация и обеспечение бесперебойной независимой работы двух линий, выпускающих минераловатные субстраты, позволит удовлетворить растущее со стороны агрокомпаний потребление, вызванное активным развитием этой отрасли в последние годы», —комментирует Юрий Кушнеревич.

Он также сообщил, что за год общий объем выпущенной рязанским «Заводом ТЕХНО» теплоизоляции на основе каменной ваты увеличился на 3%. Предприятие приступило к производству сразу 10 новых видов утеплителя для розничных потребителей.

В 2018 году завод расширил географию поставок и начал отгрузки минераловатного утеплителя в Адыгею, Республику Марий Эл и Ямало-Ненецкий автономный округ. Всего предприятие поставляет изоляционные материалы в 60 субъектов РФ и 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Австрию, Германию, Норвегию, Финляндию и Швецию. Объем поставок в Европу в ближайшее время будет увеличиваться.

В 2019 году Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ планирует вложить в развитие завода еще 61 млн рублей. Эта сумма будет направлена на улучшение условий труда: модернизацию системы освещения и монтаж систем приточно-вытяжной вентиляции в заводских цехах.

«Усовершенствование систем экологической безопасности, обновление узлов производства и работа над повышением характеристик продукции до уровня современных европейских стандартов всегда были приоритетными направлениями для рязанского «Завода ТЕХНО». О качестве теплоизоляционных материалов, увеличении потребления говорит постоянный рост отгрузок готовой продукции как внутри страны, так и в развитые европейские страны, где надежности, долговечности и безопасности строительных материалов традиционно уделяется повышенное внимание», — подчеркнул Юрий Кушнеревич.