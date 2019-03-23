Метаклэй разработал силанольносшиваемый композит на основе ERP для кабелей

АО «Метаклэй» из Брянской области разработало ряд силанольносшиваемых этилен-пропиленовых (EPR) композиций для кабельной промышленности.

Совместно с кабельными предприятиями-партнерами уже выпущены две марки EPR и проведены тестирования, которые подтвердили высокую технологичность материала. На стадии разработки и внедрения находится еще семь марок.

Cиланольносшиваемая композиция на основе EPR — это новинка в российском полимерном кабельном сегменте. Идея разработки появилась с потребностью рынка в производстве кабелей специального назначения для тяжелых условий эксплуатации с повышенными требованиями к взрыво-пожаро безопасности. Это кабели для горных комбайнов, бурильных машин, транспортеров, насосов, свойства которых невозможно достигнуть на обычном полиэтиленовом силанольносшиваемом компаунде.

Импорт полиолефинов для кабельной промышленности России и Белоруссии составляет порядка 40 тыс. тонн в год.

Композиции на основе полиэтилена используются, в частности, для производства самонесущих изолированных проводов. Объем потребления изоляционного материала для их производства составляет порядка 17-20 тыс. тонн. До недавнего времени 100% данных материалов закупалось у Borealis.

АО «Метаклэй» — российский производитель наносиликатов и полимерных композиций на их основе. За последние пять лет компания обеспечила до 80% потребностей внутреннего рынка в антикоррозионных покрытиях для газопроводных труб.