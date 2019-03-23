На новом энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 запустили ядерный реактор ВВЭР-1200

Реакторная установка инновационного энергоблока № 2 с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС-2 (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион Росатома, генпроектировщик — АО «Атомэнергопроект», генподрядчик — АСЭ, инжиниринговый дивизион Росатома) выведена на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ).

Впервые в реакторе энергоблока № 2 НВ АЭС-2 (№ 7 НВ АЭС), работающем на мощности достаточной для контроля за цепной реакцией деления, зафиксирован нейтронный поток, соответствующий минимально контролируемому уровню.

Таким образом, «забилось сердце» реактора ВВЭР-1200 третьего в России инновационного энергоблока поколения «3+". Первый аналогичный энергоблок — № 1 НВАЭС-2 (№ 6 НВ АЭС) — был пущен в 2016 г., а второй — на Ленинградской АЭС-2 в 2017 г.

Вывод реактора на МКУ — это одна из завершающих операций, которая открывает вторую половину испытаний на этапе физического пуска энергоблока № 2 НВАЭС-2, стартовавшего 19 февраля т.г. в точном соответствии с графиком. Готовность к ней подтвердил накануне Ростехнадзор, осуществляющий контроль работ на каждом этапе строительства объекта.

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров, комментируя событие, отметил: «Коллектив в установленные сроки подготовил энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 к выходу на МКУ. Вывести реактор в критическое состояние безопасно и в установленные сроки нам позволило качественное и своевременное выполнение всех запланированных работ».

В течение ближайшего времени в соответствии с программой физического пуска специалисты будут измерять фактические нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора для подтверждения соответствия проектным параметрам и правильности функционирования систем управления и защиты реактора. Эти исследования позволят уточнить полученные при расчетах нейтронно-физические характеристики первой топливной загрузки ядерного реактора, а также подтвердят надежность функционирования защит, блокировок и всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.

Одновременно с выполнением всех необходимых операций по физическому пуску специалисты продолжат плановую подготовку к испытаниям на последующих этапах пусковых работ — энергетическом пуске и вводе энергоблока в опытно-промышленную эксплуатацию. Ввод планируется осуществить до конца 2019 года, после чего Нововоронежская АЭС пополнит бюджет региона более чем на 1 миллиард рублей в качестве налога на имущество в 2020 году.