В ОЭЗ «Лотос» завершен первый этап создания инфраструктуры

7 ноября 2018 года генеральный директор ПАО «ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин доложил администрации Астраханской области о запуске в эксплуатацию первоочередных объектов инфраструктуры.

«В настоящее время построены 24 объекта. Это сети и сооружения водоснабжения и водоотведения, объекты электроснабжения. Все работы выполнены в срок, объекты введены в эксплуатацию и работают в автоматическом режиме, завершены все необходимые организационные процедуры. При строительстве объектов инфраструктуры ОЭЗ «Лотос» применялось современное оборудование и технологии», — сообщил Сергей Милушкин.

Строительство данных объектов инфраструктуры велось за счет выделенных из федерального бюджета средств на развитие инфраструктуры ОЭЗ «Лотос» в размере 499,974 млн рублей. Проектирование объектов велось за счет средств регионального бюджета.

Подрядные организации, которые работали над проектом, выбирались по результатам открытых конкурсов в рамках действующего законодательства.

В рамках проекта было построено:

— сети водоснабжения — 18,7 км;

— сети водоотведения — 18 км;

— высоковольтные линии электропередачи (воздушные) — 7,31 км;

— кабельные лотки — 4 км;

— кабельные линии (от РП-1 до РП-2) — 8,1 км (1,35 км в 6 линий);

— 2 распределительные камеры водоснабжения, 3 канализационные насосные станции, 2 распределительных пункта электроснабжения.

Также были проведены земляные работы по устройству инженерно-транспортных коридоров.

Создание вышеуказанных объектов инфраструктуры позволило освоить территорию ОЭЗ «Лотос» площадью порядка 400 га, обеспечив тем самым необходимыми ресурсами действующих и потенциальных резидентов.

Кроме того, в апреле 2018 г. ПАО «ОЭЗ «Лотос» воспользовалось возвратом НДС и заключило договор на строительство подъездной автомобильной дороги к западному участку ОЭЗ и основной внутриплощадочной автомобильной дороги.