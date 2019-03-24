В Якутии открыли школу и детский сад

Введенная в с. Дэбдиргэ в декабре 2018 года школа, построена с помощью федеральных средств. Школа соответствует направлению информационных технологий, по которому учебному заведению предоставлена техника. Коллектив школы этим серьезно занимался еще, работая в старом здании. В учебном заведении реализован целый ряд направлений, связанных с использованием информационных технологий и робототехники, ученики уже достигли некоторых успехов.

В с. Ытык-Кюель Таттинского района состоялось открытие нового здания детского сада «Сулусчаан» на 50 мест, которое построено в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в ХХI веке». Строительство детского сада было начато в 2015 году. Это двухэтажное здание из арбалита.

Детский сад «Сулусчаан» обучает и развивает детей по республиканским проектам «Одаренный ребенок», «Шахматы — детям», «STEM-образование», является инициатором и организатором «Арылы кустук» — сетевого образовательного объединения воспитателей, работающих по педагогике олонхо.

В детском саду имеются кабинеты музыки, интеллектуальных игр, национальной культуры, психологической разгрузки, физической культуры