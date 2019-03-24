Беспилотники «Калашникова»: воздушные разведчики на гражданской службе

Беспилотные летательные аппараты стали неотъемлемым средством не только в военной сфере, но и в повседневной жизни. Дроны активно применяются в сельском хозяйстве, нефтегазовой промышленности и энергетике, строительстве.

Ведущим российским разработчиком и производителем беспилотных летательных аппаратов является ZALA AERO, входящая в концерн «Калашников». Сегодня беспилотники компании помогают «Газпрому» в разработке новых месторождений, тушат лесные пожары, борются с незаконной вырубкой леса, применяются в различных экологических проектах.

Профессии для дронов: приоритетные отрасли применения

На долю гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) приходится большая часть в общей структуре российского рынка БПЛА. Дроны осваивают новые профессии в различных сферах экономики. К наиболее перспективным отраслям для применения беспилотных летательных аппаратов можно отнести экстренные службы, сельское хозяйство, геодезию, различные природоохранные проекты, а также энергетику и добычу полезных ископаемых.

Беспилотные технологии предоставляют большие преимущества нефтегазовым предприятиям, например в части геологоразведки — от предварительного анализа перспективных участков до геодезических съемок для проектирования. ZALA AERO лидирует в предоставлении услуг в топливно-энергетическом секторе России. Беспилотники ZALA ежегодно обследуют более 5 млн км инфраструктуры ТЭК, выполняя более 20 тыс. полетов.

Еще в 2006 году ZALA AERO начала сотрудничество с «Газпромом». Тогда был построен специальный беспилотный самолет ZALA 421-08 для выполнения научно-исследовательской работы по мониторингу объектов нефтегазовой отрасли. С тех пор «Газпром» на постоянной основе эксплуатирует беспилотники ZALA.

ZALA AERO производит БПЛА также для воздушного мониторинга и защиты объектов повышенной опасности и мест чрезвычайных ситуаций. К примеру, беспилотники ZALA активно применялись при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Дроны не только помогали контролировать строительные работы, но и патрулировали городские дороги и федеральные трассы. В начале 2014 года летный отряд группы компаний ZALA AERO прибыл в Сочи для ведения мониторинга зимней Олимпиады. Беспилотники помогали отрядам МВД и МЧС обеспечивать безопасность спортсменов и гостей города.

Несколько лет назад специалисты компании освоили новое направление применения беспилотных летательных аппаратов в гражданском секторе — авиаучет животных. Решить эту задачу с помощью пилотируемой авиатехники всегда было затруднительно: животные разбегались из-за громкого шума. Такого рода проблемы удалось преодолеть благодаря абсолютно бесшумным беспилотникам ZALA с возможностью ведения съемки с высоким разрешением.

Первым проектом в этой области была масштабная работа по учету численности лося во Владимирской области. Результат работы за 23 дня — 140 тысяч фотоснимков. А совсем недавно с помощью современного беспилотника ZALA 421-16Е в государственном природном заказнике «Степной» в Астраханской области была подсчитана популяция сайгаков. Заказник площадью почти 110 тыс. гектаров является единственным в России местом обитания этих парнокопытных млекопитающих, популяция которых находится на грани исчезновения из-за браконьерства.

Беспилотники модели ZALA 421-16E применяются и в других экологических проектах. В частности, с их помощью проведено комплексное обследование берегов Волги по всей ее протяженности: сделаны 372 тыс. аэрофотоснимков и выявлены случаи загрязнения реки. Кроме того, два беспилотных самолета ZALA 421-16E успешно борются с незаконной вырубкой леса. С начала года в Тюменской области беспилотникам удалось зафиксировать и предотвратить четыре таких случая, при этом сумма причиненного ущерба составила 7 млн 380 тыс. рублей.

ZALA 421-16Е5: один из лучших в своем классе

Оперативно-тактический комплекс для проведения беспилотной воздушной разведки ZALA 421-16Е5 является одной из лучших моделей, созданных на предприятии.

Среди основных преимуществ дрона — автономность и мобильность. Продолжительность полета составляет 6-7 часов, а дальность применения достигает 150 км. Комплекс может обследовать более 21 тысячи кв. км с одного места запуска.

Масса беспилотника составляет около 30 кг, также он способен взять на борт 5 кг специального оборудования. Это, например, совмещенные тепловизор и видеокамера с возможностью увеличения изображения, аэрофотоаппарат или приборы радиоэлектронной борьбы. Таким образом, эту модель можно привлечь к работе практически в любой отрасли.

К примеру, в этом году на базе ZALA 421-16E5 был создан новый беспилотный комплекс для дистанционного обнаружения метана. Испытания его прошли в этом месяце совместно с «Газпромом». В рамках тестирования на объектах нефтегазовой компании имитировались утечки метана. ZALA 421-16Е5 c газоанализатором на борту точно определял места и величину концентрации метана в воздухе с высоты 100 метров.

Обычно для обнаружения утечек метана используют пилотируемую авиацию и пешее патрулирование. Специалисты отмечают, что применение беспилотного комплекса делает процесс обнаружения утечек метана проще и дешевле, что позволяет обследовать объекты инфраструктуры намного чаще.