Россия одержала новую победу над корпорациями 

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Продолжаем наблюдать как иностранные корпорации в России ставятся в рамки закона. На этот раз ФАС смогла принудить к передаче технологий такого монстра как Bayer (поглотившего Monsanto). Компания обязалась передать России ряд ключевых технологий, что особенно важно на фоне попыток западных государств любыми способами отрезать нас от них. Однако как всегда жажда наживы корпораций берёт вверх, чем мы, вроде бы, уже научились успешно пользоваться.

Кроме этого в выпуске насыщенная сводка позитивных производственных новостей, раздел «Время науки» и истории о замечательных людях. Приятного просмотра!