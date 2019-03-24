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Россия одержала новую победу над корпорациями

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/JG7542n8WgU

Продолжаем наблюдать как иностранные корпорации в России ставятся в рамки закона. На этот раз ФАС смогла принудить к передаче технологий такого монстра как Bayer (поглотившего Monsanto). Компания обязалась передать России ряд ключевых технологий, что особенно важно на фоне попыток западных государств любыми способами отрезать нас от них. Однако как всегда жажда наживы корпораций берёт вверх, чем мы, вроде бы, уже научились успешно пользоваться.

Кроме этого в выпуске насыщенная сводка позитивных производственных новостей, раздел «Время науки» и истории о замечательных людях. Приятного просмотра!

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экономика, промышленность, наука
  • Нет аватара sewa1965
    24.03.1918:10:30

    Россия одержала новую победу над корпорациями —

    подумалось, ого, щас мы Газпром ,Роснефть ,ржд ,рао ЕЭС ,сбербанк нагнём…

    #1117466
    • ЧИВАПЧИЧИ ЧИВАПЧИЧИ
      24.03.1920:30:07

      Зачем нагибать перечисленные корпорации, если они либо на половину, либо полностью государственные?

      #1117500
      • Natiksoldatik Natiksoldatik
        24.03.1921:08:10

        Ну так правильно, этот пост нам многое говорит о авторе. Заметьте он не хачет «нагибать» Лукойл, или Альфа банк, он именно государственные компании нагибать призывает. Сразу видно — из подхрюкивающих.

        Отредактировано: Natiksoldatik~21:17 24.03.19
        #1117512
    • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
      24.03.1921:16:12

      Зачем «нагибать» корпорации, которые создают кэш-флоу, из которого формируется российский бюджет. Цель то какая — чтобы бюджет перестал наполняться и Россия перестала функционировать? Вообще то именно этим вызвана ненависть либерастов к монополиям и санкционный фокус на них же заокеанских гегемонистов.

      #1117513
  • Михаил Усоцкий Михаил Усоцкий
    24.03.1921:28:12

    В процессе поглощения Bayer наша страна добилась передачи технологий, что впечатляет. А то уже известны методы Monsanto. Да и всех американских компаний по части технологий. Это поможет нам обеспечить гарантированную безопасность в будущем.

    То, что старания Алексия улучшить в медицине были замечены и поощрены свыше и даже сделали его главным врачом, это очень позитивная новость. Раньше обычно рубили на корню все полезные инициативные идеи и реализации. После чего люди после этого сдавались и больше ничего не делали.

    #1117518
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