Исследовательский нейтронный реактор ПИК выведен на мощность 100 киловатт

Исследовательский нейтронный реактор ПИК, который строится в Гатчине под Петербургом с середины 1970-х годов, прошел первую стадию энергетического пуска и был выведен на энергию 100 киловатт. Выхода на проектную мощность в 100 мегаватт можно ожидать в ближайшие два года.

В пресс-службе НИЦ «Курчатовский институт» N+1 сообщили, что «завершился первый этап энергетического пуска реактора ПИК. В плановом порядке идет подготовка к следующим этапам энергопуска».

Реактор ПИК, принадлежащий Петербургскому институту ядерной физики (сейчас входит в состав Курчатовского института) — старейший долгострой среди российских научных проектов, его начали строить в 1976 году. Мощный поток нейтронов, который он должен генерировать, позволяет с высокой точностью исследовать структуру вещества, в частности, биологические молекулы, изучать изотопный состав образцов.

Строительство возобновилось только в 2007 году, а в феврале 2011 года состоялся физический пуск на мощности порядка 100 ватт — на минимальном контролируемом уровне мощности. Тогда же реактор вошел в программу «Мегасайенс», которая предусматривает поддержку строительства в России крупных научных установок с международным участием.

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По информации источника N+1, разрешение Ростехнадзора на энергетический пуск на мощности 100 киловатт было получено в декабре 2018 года, в январе 2019 года прошел сам пуск. В настоящее время ученые занимаются сбором и анализом информации о поведении реактора на этом уровне мощности, затем отчет будет направлен в Ростехнадзор, который, в свою очередь должен будет выдать разрешение на следующий этап энергетического пуска на мощности 1 мегаватт.

Ученые рассчитывают, что на мощность в один мегаватт реактор выйдет до конца 2019 года, а выхода на проектную мощность — 100 мегаватт — можно ожидать примерно через два года. Однако четких сроков для этой работы нет, поскольку каждый этап сопряжен с многочисленными проверками, калибровками и измерениями, кроме того, исследователи, чьи экспериментальные установки будут работать на реакторе, могут попросить «задержаться» на том или ином уровне мощности.