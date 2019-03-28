«Молвест» ввел новую линию по производству и упаковке сыров на заводе в Воронежской области

Молочный холдинг «Молвест» (основной бренд — «Вкуснотеево») запустил в эксплуатацию на сырзаводе в Калачеевском районе Воронежской области линию по производству и упаковке сыров.

Оборудование позволит формовать продукт двумя способами — насыпью и пластом. С помощью новых мощностей производительность Калачеевского завода планируется увеличить примерно на 10 тонн в сутки.

К лету 2019 года воронежский молочный холдинг «Молвест» планирует пустить на Калачеевском сыродельном заводе в Воронежской области цех по сушке подсырной и творожной сыворотки стоимостью 2,2 млрд руб.

Производство возводится с нуля, его проектная мощность — 600 т сыворотки-сырья в сутки. Основная продукция, которую предполагается выпускать, — концентрат сывороточного белка, сухая деминерализованная сыворотка и пермеат (порошок, получаемый в результате извлечения белков из сыворотки методом ультрафильтрации).

Цех по сушке сыворотки позволит повысить экологическую безопасность за счет замкнутого цикла производства, увеличить ресурсосбережение за счет переработки вторичных сырьевых ресурсов, увеличить прибыльность и выйти на новые рынки (Китая и Вьетнама), рассчитывают в холдинге.

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