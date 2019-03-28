Концерн РУСЭЛПРОМ оснащает гидросиловым оборудованием Барсучковскую малую ГЭС в Ставрополье

Ленинградский электромашиностроительный завод (Русэлпром-ЛЭЗ) изготовил три гидрогенератора типа СГ для оснащения Барсучковской малой ГЭС. Мощность каждого составляет 1,75 МВт. В настоящее время комплекты оборудования доставлены на строящийся объект.

МГЭС «Барсучковская» возводится в Кочубеевском районе Ставропольского края на водосбросе выравнивающего водохранилища ГЭС-4 Каскада Кубанских ГЭС. Станция будет работать на излишках воды, сбрасываемой вхолостую после перевода Невинномысской ГРЭС на оборотную систему водоснабжения. Установленная мощность гидроэлектростанции — 5,25 МВт, планируемая среднегодовая выработка электроэнергии — 29,3 млн кВт·ч. Строительство ведет ПАО «РусГидро» в рамках проекта по созданию новых генерирующих мощностей в Северо-Кавказском федеральном округе.

Параллельно концерн РУСЭЛПРОМ участвует еще в одном проекте «РусГидро» по созданию малых гидроэлектростанций — строительстве Усть-Джегутинской МГЭС (Карачаево-Черкесская Республика) на 5,6 МВт. Здесь будут работать два комплекта гидросилового оборудования мощностью по 2,8 МВт.

СПРАВКА. Инвестиционная программа Группы РусГидро включает ряд проектов по строительству малых ГЭС на Северном Кавказе. Помимо Усть-Джегутинской и Барсучковской, это Красногорские МГЭС-1 и МГЭС-2 в Карачаево-Черкесии, а также Верхнебалкарская МГЭС в Кабардино-Балкарии.

Русэлпром-ЛЭЗ — флагман отрасли по производству крупных электрических машин. Предприятие имеет большой опыт разработки и создания электродвигателей до 20 МВт, генераторов до 40 МВт, гидрогенераторов до 250 МВт, а также реализует масштабные и уникальные проекты.