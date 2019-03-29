Запущена вторая очередь Богучанского алюминиевого завода

Красноярск, 29 марта 2019 года — РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, и ПАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY), один из крупнейших российских энергетических холдингов, ввели в промышленную эксплуатацию первую серию Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), находящегося в составе Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО).

13 лет назад именно на Красноярском Экономическом Форуме компании РУСАЛ и РусГидро подписали соглашение о совместной реализации проекта БЭМО в составе Богучанского алюминиевого завода и Богучанской ГЭС. Проект БЭМО был реализован в рекордные сроки: в 2012 году запущены в эксплуатацию первые гидроагрегаты ГЭС, в 2015 году станция вышла на проектную мощность в 2997 МВт, проектная мощность первой серии БоАЗ — 298 тыс. тонн алюминия в год.

По своим характеристикам и масштабам у проекта БЭМО не существует аналогов — это крупнейший энерго-металлургический инвестиционный проект в мире и первый пример масштабного государственно-частного партнерства в России. Его реализация позволила создать современную мощную энергетическую базу, необходимую для развития промышленности в регионе Нижнего Приангарья. На предприятиях БЭМО создано около 10 тысяч рабочих мест.

«Запуск первой серии Богучанского алюминиевого завода — пример успешной реализации масштабных проектов кооперации в российской промышленности. Наряду с построенным РУСАЛом Хакасским алюминиевым заводом, строящимся заводом в Тайшете, ввод новых мощностей БоАЗа, работающего по самым современным технологиям, обеспечит не только выпуск конкурентоспособной продукции, но и внесет большой вклад в социально-экономическое развитие как Сибири, так и страны в целом», — отметил генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин.

«Богучанская ГЭС — пятая по мощности гидроэлектростанция России мощностью 2997 МВт — сегодня одна из самых современных и эффективных ГЭС не только России, но и мира. БЭМО — это уникальный, значимый для современной России проект, в рамках которого крупная гидроэлектростанция строилась в паре с крупным потребителем. Богучанская ГЭС уже выработала более 70 млрд кВт.ч электроэнергии, что превышает годовое энергопотребление всего Красноярского края», — отметил председатель правления — генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов.

Бюджет строительства первой серии мощностью 298 тыс. тонн в год составляет $1,69 млрд. Проект финансируется за счет собственных средств РУСАЛа и РусГидро и проектного финансирования «Внешэкономбанка» (ВЭБ).

Для справки

Богучанский алюминиевый завод — одно из самых современных и крупнейших металлургических предприятий в России. Строительство завода идет в самом центре страны — в Красноярском крае (Богучанский район) на территории более 2,3 кв. км (231 га). Первый металл на Богучанском алюминиевом заводе был получен в 2015 году.

Производство на Богучанском алюминиевом заводе отвечает самым современным международным экологическим требованиям в области производства алюминия и сертифицировано на соответствие международному стандарту системы экологического менеджмента ISO 14001. Проект строительства завода был разработан с учетом политики компании РУСАЛ в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности человека, которая основана на комплексном подходе к проблеме сокращения выбросов, охватывающем всю технологическую цепочку производства алюминия.

Богучанская ГЭС с установленной мощностью 2 997 МВт расположена на р. Ангаре в Красноярском крае, возле г. Кодинска, и является четвертой, нижней, ступенью Ангарского каскада ГЭС и пятой по мощности гидроэлектростанцией России. Богучанская ГЭС эксплуатируется ПАО «Богучанская ГЭС» (совместное предприятие ПАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ).

Строительство станции, начатое в 1974 году, является рекордным по продолжительности в истории отечественной гидроэнергетики. После распада СССР темпы работ по строительству значительно снизились. В 1994 году стройка была фактически законсервирована и возобновлена только в 2006 году.

С 2013 по 2014 год были введены все девять гидроагрегатов станции по 333 МВт мощности — это рекордный показатель ввода в гидроэнергетике за всю постсоветскую эпоху. После заполнения в 2015 году Богучанского водохранилища до проектной отметки станция достигла своей установленной мощности, став пятой по мощности гидроэлектростанцией России. Строительство станции полностью завершилось в декабре 2017 года. Выработка Богучанской ГЭС в 2018 году составила 13 610 млн кВт·ч (+2,4% к уровню 2017 года).