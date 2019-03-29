В московском технопарке «Индиго» открыт завод по производству насосного оборудования

Один из крупнейших производителей Европы — компания «КСБ», которая создает гидравлическое и пневматическое силовое оборудование, открыла новый завод в индустриально парке на территории Новой Москвы.

Иностранные инвесторы вложили в строительство завода около 750 млнрублей. Компания создает 110 рабочих мест с высокой заработной платой — в среднем 115 тысяч рублей в месяц. Предприятие, площадью в 5 тысяч квадратных метров, располагается на территории индустриального парка «Индиго». Производители обещают, что в текущем году объем производства насосов будет примерно 700 штук, а уже в 2020 — 1200 штук.

«Индиго», расположенный в поселении Сосенское, обеспечит работой до 12 тысяч человек.

В комплексе площадью 5 тыс. кв. метров разместятся производственные мощности ООО «КСБ» — дочернего предприятия концерна KSB SE & Co. KGaA — немецкого производителя насосного оборудования и трубопроводной арматуры.

Компания также планирует внедрение технологии компонентной сборки, что обеспечит большее разнообразие применяемых материалов и возможность перехода на компоненты российского производства.

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) столицы планируется создать 20 технопарков площадью 12 млн кв. метров до 2035 года.

По данным Мосгорстата, по итогам 2018 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Германию составил порядка 1 млрд долл. США, рост составил 6% (916 млн долларов США по итогам 2017 года)

https://vmo24.ru/news/750_mln_rubley_investiciy_vlozhili_v_stroitelstvo_novogo_zavoda_v_stolice?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop