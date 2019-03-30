Многофункциональный Кран-Манипулятор на шасси Урал 4320 от завода «РУСКОМТРАНС»

Как сообщила пресс-служба завода коммерческого транспорта «РУСКОМТРАНС», расположенного в городе Балахна Нижегородской области и являющегося производителем широкого спектра спецтехники: кранов-манипуляторов, автогидроподъемников (ранее сайт Сделано у Нас сообщал о выпуске автогидроподъемника на шасси автомобиля ГАЗ-С42R33 NEXT, выпуске автогидроподъемника на шасси КАМАЗ-43118, выпуске автогидроподъемника на базе автомобиля «Газель-Next» Фермер), эвакуаторов, фургонов, медицинского и социального транспорта, автобусов малой вместимости, а также передвижных мастерских, лабораторий и автомобилей специального назначения, в конце марта 2019 года предприятием была выпущена новая модель крана-манипулятора HKTC HLC-8026А (оснащен буром диаметром 450 мм с крутящим моментом 8893 Нм и частотой его вращения 36 об/мин) с грузовой корзиной и универсальной бурильно-крановой установкой на базе бортового Урала 4320 (6×6).

Новая машина предназначена для бурения скважин, установки и транспортировки столбов, савай и опор ограждения, осуществления погрузочно-разгрузочных работ.

Управление КМУ и буром происходит как с сиденья оператора располагающегося на колонне, так и с пульта дистанционного управления.

Буровой агрегат способен осуществлять бурение на глубину до 4 метров, рабочий радиус составляет 6690 мм, частота вращение бура составляет 36 об/мин.

Максимальная высота подъема стрелы составляет 22 метра и рабочий радиус 19,9 метра.

Максимальная грузоподъемность при минимальном вылете стрелы 2,4 метра равна 7 тоннам, а при максимальном вылете 19,9 метра — 495 кг.

Съемная люлька грузоподъемностью 200 кг. Опционально высоту подъема грузовой люльки можно увеличить до 24 метров, а так же оснастить дополнительными приборами безопасности.

Системы безопасности для работы с люлькой состоят из устройства ограничения зоны обслуживания (при работе с рабочей платформой), граничителя предельного груза, системы аварийной остановки двигателя с управлением из рабочей платформы и нижнего пульта, устройства аварийного опускания рабочей платформы при отказе, гидросистемы, электропривода или привода насоса, указатель угла наклона, система управления оборотами двигателя при работе МКМ, рспределителя управления опорами с возможностью управления с обеих сторон автомобиля, устройства блокировки подъема и стрелы при не выставленных опорах, устройства блокировки подъема опор при рабочем положении стрелы, датчика крайнего нижнего положения крюка лебедки.

Бортовая платформа, длиной 4635 мм имеет стальные съемные борта и быстросъемные двухклавишные стойки, такелажные кольца, ложементы с закладными предназначенные для перевозки опор.