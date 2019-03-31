На СЗ «Лотос» спущена на воду несамоходная баржа-площадка

На судостроительном заводе «Лотос» (Астраханская область) состоялся спуск на воду несамоходной баржи-площадки проекта 7514.

Несамоходные баржи-площадки предназначены для перевозки генеральных грузов методом толкания и буксировки.

Трехсторонний контракт на строительство двух судов этого проекта был подписан в октябре прошлого года с АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» и ФГБУ «Морская спасательная служба».

Основные характеристики:

наибольшая длина — 75 метров;

ширина — 13,5 метра;

высота борта — 4 метра;

водоизмещение — 2800 тонн;

грузоподъемность — 2200 тонн.