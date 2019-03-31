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Судостроение и судоходство

На СЗ «Лотос» спущена на воду несамоходная баржа-площадка

На судостроительном заводе «Лотос» (Астраханская область) состоялся спуск на воду несамоходной баржи-площадки проекта 7514.

  •  © arbuztoday.ru

Несамоходные баржи-площадки предназначены для перевозки генеральных грузов методом толкания и буксировки.

Трехсторонний контракт на строительство двух судов этого проекта был подписан в октябре прошлого года с АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» и ФГБУ «Морская спасательная служба».

  •  © pp.userapi.com

Основные характеристики:

наибольшая длина — 75 метров;

ширина — 13,5 метра;

высота борта — 4 метра;

водоизмещение — 2800 тонн;

грузоподъемность — 2200 тонн.

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https://volgari.info/zavod-lotos-spustil-na-vodu-novoe-sudno-s-operezheniem-grafika/

Лотос, Астраханская область, несамоходная баржа-площадка, 7514
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