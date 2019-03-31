На СЗ «Лотос» спущена на воду несамоходная баржа-площадка
На судостроительном заводе «Лотос» (Астраханская область) состоялся спуск на воду несамоходной баржи-площадки проекта 7514.
Несамоходные баржи-площадки предназначены для перевозки генеральных грузов методом толкания и буксировки.
Трехсторонний контракт на строительство двух судов этого проекта был подписан в октябре прошлого года с АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» и ФГБУ «Морская спасательная служба».
Основные характеристики:
наибольшая длина — 75 метров;
ширина — 13,5 метра;
высота борта — 4 метра;
водоизмещение — 2800 тонн;
грузоподъемность — 2200 тонн.
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