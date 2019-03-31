Спасательный буксир «Бахтемир» передан заказчику

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29 марта в Санкт-Петербурге после успешного завершения испытаний подписан приёмный акт многофункционального спасательного буксира «Бахтемир» — головного судна проекта MPSV12.

Судно построено ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Ленинградская область) для ФГБУ «Морская спасательная служба».

Серия:

Заводской № 1201 — заложен 02.06.15 — спущен 19.08.16 — передан 29.03.19 — «Бахтемир»

Заводской № 1202 — заложен 02.06.15 — спущен 29.11.16 — «Калас»

Заводской № 1203 — заложен 11.03.16 — спущен 01.06.17 — «Бейсуг»

Заводской № 1204 — заложен 11.03.16 — спущен 30.11.17 — «Пильтун»

Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам, буксировки судов и морских объектов, тушения пожаров на судах и береговых объектах, проведения подводно-технических и водолазных работ на глубине до 60 метров, обследования дна и затонувших объектов с помощью телеуправляемого необитаемого аппарата, эвакуации и оказания помощи экипажам аварийных судов, а также для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 79.8 м, ширина — 17.4 м, осадка — 4.5 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Автономность: 30 суток

Дальность плавания: 4000 миль.

Экипаж — 12 человек и 87 спасённых

Судно имеет ледовый класс Arc 5

Судно имеет буксирную лебёдку, электрогидравлический кран грузоподъёмностью 24 тонны, оборудование для пожаротушения, мобильную водолазную станцию и телеуправляемый необитаемый глубоководный аппарат с глубиной погружения до 3000 метров.