Новый цех импрегнирования открыт на производстве МДФ в Томске

На томском заводе «Латат» — крупнейшем отечественном производстве МДФ — начал работать новый цех импрегнирования, выпускающий пленку для изготовления ламината.

«У нас три линии паркетных досок. Раньше мы эту самую пленку закупали, что требовало и затрат на логистику. Теперь производственный цикл у нас замкнулся — предприятие само заготавливает древесину, варит смолы, производит пленку и в итоге ламинат. Теперь работать станет проще. Не будем зависеть, например, от задержек при доставке, других нюансов, которых в работе любого крупного предприятии предостаточно», — отметил главный инженер завода Андрей Невидимов.

Как стало известно НИА Томск, производительность линии — около 110 тысяч квадратных метров в сутки, в год порядка 38 — 40 миллионов.

Оборудование закуплено в Китае у фирмы, которая является одним из мировых лидеров производства оборудования по изготовлению пленки. Томичи решили остановиться на китайском оборудовании, которое, по их мнению, не уступает германскому в эффективности.

Сейчас новый цех работает в тестовом режиме — в две смены, а будет круглосуточно. В целом это даст дополнительно 50-55 новых рабочих мест. Одним из первых новое оборудование протестировал оператор цеха импрегнирования Дмитрий Яковлев. Молодой специалист пришел на завод «Латат», когда было принято решение создать новый цех.

«Раньше на этом месте были складские помещения. И вот теперь здесь высокотехнологичный цех. Линия очень хорошая, оборудование современное. Собирали линию совместно со специалистами из Китая, получилась международная бригада. Очень приятно осознавать, что приложил руку к новому производству», — рассказывает Дмитрий Яковлев.