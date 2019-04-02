Строительство судов на «Окской судоверфи»

Строительство сухогрузов «Навис-1» (на фото он справа) и «Навис-2» проекта RSD32M:



© Фото Александра Попова

Фото было сделано автором 25 ноября прошлого года, а уже 12 декабря «Навис-1» был спущен на воду, а 28 февраля этого года был спущен на воду «Навис-2» — хорошая скорость постройки!

Строительство нефтеналивной баржи типа «Белмакс» проекта ROB20:



© Фото Александра Попова

Общая панорама «Окской судоверфи»:



© Фото Александра Попова

Фото Александра Попова (russos), 25 ноября 2018 года.