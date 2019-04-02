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Фотофакты

Строительство судов в Коломне

  •  © Промышленный турист

  •  © Промышленный турист

Продолжим тему судостроения на берегах Оки! Мы уже посмотрели, как строит суда АО «Окская судоверь», теперь ознакомимся с деятельностью ОАО «Порт Коломна».

Строительство буксира-толкача для ФБУ «Морспасслужба» и земснаряда для ФКУ «Речводпуть»:

  •  © Промышленный турист

  •  © Промышленный турист

Модернизация сухогруза «Алушта» и строительство баржа для ФБУ «Морспасслужба»:

  •  © Промышленный турист

  •  © Промышленный турист

В результате вставки секции корпуса сухогруз «Алушта» сможет перевозить больше груза:

  •  © Промышленный турист

  •  © Промышленный турист

Панорама порта Коломна:

  •  © Промышленный турист

  •  © Промышленный турист

  •  © Промышленный турист

  •  © Промышленный турист

Фото с сайта zen.yandex.ru/media/promtur

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Московская область, Порт Коломна, буксир, баржа, земснаряд
  • Нет аватара cherev
    02.04.1917:16:41

    Сколько же у нас судостроительных заводов. А есть еще и масштабностью по-меньше.

    Ладно, некоторые «по военке» загружены, другие от частных заказчиков. И заказы есть, т.к. долгое время не строили, а сейчас идет обновление флота.

    Но нужно ли такое количество заводов в будущем? Или государству вынуждено загружать предприятия?

    #1119818
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