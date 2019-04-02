Строительство судов в Коломне
Продолжим тему судостроения на берегах Оки! Мы уже посмотрели, как строит суда АО «Окская судоверь», теперь ознакомимся с деятельностью ОАО «Порт Коломна».
Строительство буксира-толкача для ФБУ «Морспасслужба» и земснаряда для ФКУ «Речводпуть»:
Модернизация сухогруза «Алушта» и строительство баржа для ФБУ «Морспасслужба»:
В результате вставки секции корпуса сухогруз «Алушта» сможет перевозить больше груза:
Фото с сайта zen.yandex.ru/media/promtur
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02.04.1917:16:41