Строительство судов в Коломне

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Продолжим тему судостроения на берегах Оки! Мы уже посмотрели, как строит суда АО «Окская судоверь», теперь ознакомимся с деятельностью ОАО «Порт Коломна».

Строительство буксира-толкача для ФБУ «Морспасслужба» и земснаряда для ФКУ «Речводпуть»:



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Модернизация сухогруза «Алушта» и строительство баржа для ФБУ «Морспасслужба»:



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В результате вставки секции корпуса сухогруз «Алушта» сможет перевозить больше груза:



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Панорама порта Коломна:



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Фото с сайта zen.yandex.ru/media/promtur