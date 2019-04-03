На Гайском ГОКе введена в эксплуатацию щековая дробилка производства Уралмашзавода

На Гайском ГОКе (входит в УГМК-Холдинг) введена в эксплуатацию щековая дробилка ЩДП-15×21У производства Уралмашзавода, оснащенная автоматизированными системами управления. Всего до конца года УЗТМ произведет более 30 крупных дробильно-размольных комплексов, что почти в 2,5 раза превышает показатели прошлого года.

Щековая дробилка ЩДП-15×21У установлена на первой стадии дробления обогатительной фабрики Гайского ГОКа в рамках стратегической программы по развитию комбината. Внедренные специалистами УЗТМ решения предоставляют возможность дистанционно управлять дробильной установкой, в том числе с персонального компьютера. По словам представителей Гайского ГОКа, автоматизированные системы, которыми оснащена ЩДП, позволяют исключить ручной труд и привлечение дополнительной техники. «Надеемся, что ввод в эксплуатацию такого современного дробильного оборудования самым положительным образом повлияет на выполнение производственной программы по приему и переработке руды», — отметил начальник обогатительной фабрики Гайского ГОКа Дмитрий Семенов.

Монтаж дробилки, который проходил под авторским надзором специалистов УЗТМ, завершился в соответствии с установленным графиком. Как отмечается в акте ввода в эксплуатацию, испытания ЩПД в реальных условиях, которые длились 80 часов, прошли успешно: все контролируемые параметры находятся в пределах нормы.

«Мы благодарны руководству УГМК-Холдинг, его генеральному директору Андрею Анатольевичу Козицыну и коммерческому директору Игорю Геннадьевичу Кудряшкину, которые доверяют нам оснащение своих ключевых площадок таких, как Гайский ГОК. И мы стараемся соответствовать ожиданиям, предлагая новые комплексные решения для выполнения бизнес-задач предприятий холдинга, обеспечивая их высокопроизводительным надежным оборудованием в установленные сроки», — отметил генеральный директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер.

Развитие сегмента ДРО — одно из приоритетных направлений УЗТМ. В планах предприятия как наращивание портфеля заказов на дробильно-размольное оборудование существующей номенклатуры, так и разработка новых моделей. В частности, конструкторы УЗТМ ведут работу над проектом дробилки со сложным качанием щеки ЩДС-1200×1600 — принципиально нового оборудования для Уралмашзавода.