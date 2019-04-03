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Запись Ангола получила шесть истребителей Су-30К перенесена в личный блог модератором.

Великоросс перенес эту запись 03.04.2019 19:44

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Экспорт

Ангола получила шесть истребителей Су-30К

  •  © ria.ru

Ангола в рамках контракта уже получила шесть российских истребителей Су-30К, поставка ещё двух ожидается в конце мая.

«Ангола всегда имела хорошее сотрудничество с Россией в сфере ВТС. Согласно контракту мы уже получили шесть самолетов Су-30К, осталось получить ещё два самолета, потому что речь изначально шла о восьми машинах. Мы ожидаем, что ещё два будут поставлены в Анголу в конце мая», — заявил представитель министерства обороны Анголы в кулуарах бизнес-форума Анголы и России.

Также отмечается, что «сотрудничество в ВТС с Россией будет продолжаться всегда, потому что наши вооружённые силы обучены работать с российской техникой».

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https://ria.ru/20190403/1552357460.html

су-30
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