Студенты СПбГУ выиграли XXIX Международную олимпиаду по математике имени Войтеха Ярника
29 марта в городе Остраве в Чехии завершилась XXIX Международная олимпиада по математике имени Войтеха Ярника (29th Vojtěch Jarník International Mathematical Competition).
Младшая группа (всего 71 участник):
1-ое место — Станислав Крымский,студент СПбГУ
2-ое место — Никита Добронравов,студент СПбГУ
7-ое место— Никита Карагодин,студент СПбГУ
11-ое место— Александр Гулканов,студент Московского государственного строительного университета
Старшая группа (74 участника):
1-ое место — Станислав Ершов,студент СПбГУ
5-ое место — Сергей Кудря,студент МФТИ
8-10-е место — Станислав Гришин, 3-й курс МФТИ
В 2018 году первое место в старшей группе занял студент Физтеха Алексей Волостнов.
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- termometrix
- 03.04.201923:18
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