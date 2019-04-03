Студенты СПбГУ выиграли XXIX Международную олимпиаду по математике имени Войтеха Ярника

29 марта в городе Остраве в Чехии завершилась XXIX Международная олимпиада по математике имени Войтеха Ярника (29th Vojtěch Jarník International Mathematical Competition).

Младшая группа (всего 71 участник):

1-ое место — Станислав Крымский,студент СПбГУ

2-ое место — Никита Добронравов,студент СПбГУ

7-ое место— Никита Карагодин,студент СПбГУ

11-ое место— Александр Гулканов,студент Московского государственного строительного университета

Старшая группа (74 участника):

1-ое место — Станислав Ершов,студент СПбГУ

5-ое место — Сергей Кудря,студент МФТИ

8-10-е место — Станислав Гришин, 3-й курс МФТИ

В 2018 году первое место в старшей группе занял студент Физтеха Алексей Волостнов.