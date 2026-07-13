Разработанный в России тяговый асинхронный двигатель ТАЭД72 мощностью 72 кВт успешно прошел испытания на трамваях «Витязь-М», наработав 90 000 км. В 2026 году сообщается о закупках ТАЭД7, отличающегося большей мощностью при меньших габаритах.

Научно-производственное объединение «Электромашина» в июле 2026 года заключило соглашение с «ПК Транспортные системы» о поставках новых тяговых асинхронных электродвигателей ТАЭД7 для серийных российских трамваев.

Эта модель представляет собой новое поколение моторов, которое отличается повышенной удельной мощностью: при меньших габаритах, чем у аналогов, двигатель развивает большую мощность. Разработка ведется в рамках стратегии по замещению импортных компонентов и расширению линейки силовых установок для городского рельсового транспорта.

ТАЭД7 не является первым совместным проектом НПО «Электромашина» и «ПК Транспортные системы». Этому двигателю предшествовала модель ТАЭД72, которая была создана в 2021 году. Первое поколение тяговых асинхронных двигателей предприятия, ЭДБТ1, имело мощность 62 кВт. За год конструкторам удалось создать новую линейку, увеличив мощность на 10 кВт практически в тех же габаритах. Унификация между двумя поколениями составляет 50-60%, что позволяет использовать общие материалы и комплектующие, а также унифицировать производственные циклы.

В апреле 2021 года «Электромашина» поставила первую (установочную) партию из шести двигателей ТАЭД72 для трехсекционного трамвая со 100% низким уровнем пола модели 71-931М «Витязь-М». Двигатели прошли испытания в составе тележки в Твери, а затем на заводской линии в Санкт-Петербурге, где в течение восьми часов отрабатывались циклы разгона, выбега и торможения. В ходе одного из тестов для имитации аварийного режима из шести моторов было задействовано только два, и трамвай успешно прошел заданный маршрут. Позднее все шесть изделий подтвердили соответствие техническим требованиям по скоростным и динамическим характеристикам. В сентябре того же года вагон был отправлен на девятимесячные ходовые эксплуатационные испытания в Москву. По их итогам, а также после наработки около 90000 км в тестовом режиме, двигатели показали высокую надежность. Производитель заказал дополнительную модификацию ТАЭД72, адаптированную для работы в южных регионах.

Согласно информации производителя, ТАЭД72 имеет массу около 319 килограммов, номинальную синхронную частоту вращения, мин⁻¹ — 2400, наибольшую — 4800, момент на валу при номинальной частоте — 331 Нм, КПД 93% и степень защиты по ГОСТ 14254-96 — IP54.

В настоящее время НПО «Электромашина» ведет разработку следующего, еще более мощного электромотора, а в перспективе планирует закрыть большую часть потребностей «ПК Транспортные системы» в силовом и электрооборудовании не только для трамваев, но и для электробусов и других перспективных моделей транспорта.

Иван Захаров, использовано фото «Промышленный технопарк ЗЭМ»