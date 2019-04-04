Строительство кораблей на ПСЗ «Янтарь»
Большой десантный корабль «Пётр Моргунов» проекта 11711:
За «ширмой» из недостроенных фрегатов проекта 11356 видны слева направо:
Океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» проекта 02670
Океанографическое исследовательское судно «Алмаз» проекта 22010
Судно обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода» проекта 23700
Фото Gogs с сайта forums.airbase.ru
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