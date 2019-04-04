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Фотофакты

Строительство кораблей на ПСЗ «Янтарь»

Большой десантный корабль «Пётр Моргунов» проекта 11711:

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

За «ширмой» из недостроенных фрегатов проекта 11356 видны слева направо:

Океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» проекта 02670

Океанографическое исследовательское судно «Алмаз» проекта 22010

Судно обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода» проекта 23700

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Фото Gogs с сайта forums.airbase.ru

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Калининград, ПСЗ «Янтарь», ОИС, 02670, Евгений Горигледжан, 22010, «Алмаз», ГУГИ, Воевода, 23700, БДК, 11711, Пётр Моргунов
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