В Башкирии открылось крупное предприятие по переработке свинины

В Мелеузовском районе республики состоялось открытие нового сельхозпредприятия — хладобойни «Строгоновъ». Инвестиции в предприятие по переработке свинины составят порядка 201 млн рублей. Хладобойня разместилась в здании бывшего мясокостного завода, прекратившего свою деятельность в 2004 году.

«Для нашего района открытие нового производства — это создание новых рабочих мест. Уже сегодня на хладобойне работают 50 человек, в среднем они получают порядка 20 тысяч рублей в месяц», — сказал, отвечая на вопросы журналистов, представитель администрации Мелеузовского района .

Инвесторы из Оренбургской области провели капитальную реконструкцию основных площадей.

Директор хладобойни Артем Мухтаруллин рассказал журналистам, что разделанные охлаждённые туши поставляются перерабатывающим предприятиям республики для дальнейшего производства колбасных изделий, копченой продукции и полуфабрикатов.

«Мы будем поставлять свою продукцию не только в Башкирию, но и в другие регионы — Оренбургскую, Челябинскую области и в Татарстан», — сказал Мухтаруллин.