Во Владивостоке начали выпуск полимерных заготовок для пищевой упаковки

Компания «ДВ-ПЛАСТ ГРУПП» приступила к выпуску ПЭТ преформ, используемых для изготовления упаковки пищевых продуктов и напитков. Резидент свободного порта Владивосток реализовал проект по соглашению с АО Корпорация развития Дальнего Востока". Объем вложений в создание производства составил 149 млн рублей.

В ходе реализации проекта инвестор оформил в аренду несколько помещений общей площадью более 1200 квадратных метров и закупил современное оборудование. Планируется, что количество выпущенных за год заготовок для получения бутылок составит больше 18,4 млн штук, колпачков для бутылок — больше 24,9 млн штук.

Преформа изготавливается из ПЭТ-гранулята бутылочного назначения методом литья под давлением. Тара из такой заготовки производится методом выдувного формования.