Строительство железнодорожной станции «Карачарово» и станции метро «Нижегородская»

Строительство станции «Карачарово» Горьковского направления Московской железной дороги и двойной станции метро «Нижегородская», объединяющей в одном станционном комплексе станции сразу двух линий — Большой кольцевой и Некрасовской.

Июль 2017 года:



© Фото с сайта stroi.mos.ru

Март 2019 года:



© Фото с сайта stroi.mos.ru

Один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы обретает зримые очертания!

Ещё одна пара фотографий — июль 2017 и март 2019 года:



© Фото с сайта stroi.mos.ru



© Фото с сайта stroi.mos.ru

Строительство станции метро «Нижегородская»:



© Фото с сайта stroi.mos.ru

Фото с сайта stroi.mos.ru