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Фотофакты

Строительство железнодорожной станции «Карачарово» и станции метро «Нижегородская»

Строительство станции «Карачарово» Горьковского направления Московской железной дороги и двойной станции метро «Нижегородская», объединяющей в одном станционном комплексе станции сразу двух линий — Большой кольцевой и Некрасовской.

Июль 2017 года:

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

Март 2019 года:

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

Один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы обретает зримые очертания!

Ещё одна пара фотографий — июль 2017 и март 2019 года:

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

Строительство станции метро «Нижегородская»:

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

Фото с сайта stroi.mos.ru

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Москва, метро, Большая кольцевая линия, Некрасовская линия, РЖД, платформа
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