Строительство железнодорожной станции «Карачарово» и станции метро «Нижегородская»
Строительство станции «Карачарово» Горьковского направления Московской железной дороги и двойной станции метро «Нижегородская», объединяющей в одном станционном комплексе станции сразу двух линий — Большой кольцевой и Некрасовской.
Один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы обретает зримые очертания!
Ещё одна пара фотографий — июль 2017 и март 2019 года:
Строительство станции метро «Нижегородская»:
Фото с сайта stroi.mos.ru
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