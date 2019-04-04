В Санкт-Петербурге открылся новый завод по производству коммунальной техники

4 апреля в пос. Левашово в составе Выборгского района Санкт-Петербурга, на территории индустриального парка «Орион» открылся завод финской компании Vilakone Oy по производству коммунальной техники.

Отмечается, что компания Vilakone Oy организует поставку многофункционального уборочного транспорта в Россию. Речь идет о малогабаритных агрегатах, которые способны убирать небольшие территории — дворы и узкие улочки, то есть самые болезненные места в городе. Вся техника разработана для круглогодичной эксплуатации в любых погодных условиях.

Пока будет собираться наиболее ходовая модель — Wille 465. Затем в планах наладить сборку всей линейки, которая насчитывает пять моделей. По словам гендиректора Vilakone, завод будет производить 300-350 единиц техники в год, что сопоставимо с мощностью финского предприятия компании.

Основные поставки пойдут в Санкт-Петербург, которому остро не хватает коммунальной техники. Раньше её приходилось закупать в Финляндии.

На новом предприятии создано 50 рабочих мест, а средняя зарплата составляет 100 тысяч рублей. Сотрудники прошли обучение в Финляндии.

Открытый сегодня завод Левашово — лишь первая часть проекта. Если производственная площадка покажет хорошие результаты, то инвестор запустит вторую очередь проекта. Ожидается, что произойдет это в 2021-2023 годах.

На втором этапе планируется создать производство полного цикла. У петербургских предприятий будет возможность получить заказы на производство комплектующих.