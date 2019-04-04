Трансмашхолдинг передал Магнитке усовершенствованный промышленный электровоз

Промышленный электровоз НПМ2М нового исполнения, изготовленный Новочеркасским электровозостроительным заводом (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») передан крупнейшему в России Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК).

НПМ2М — модернизированный промышленный электровоз НПМ2, выпускается на НЭВЗе с 2003 года по специальному заказу ММК.

Основным отличием усовершенствованного НПМ2М от предшественников является использование современной многофункциональной измерительной информационной системы МИИС-1. Она обеспечивает измерение, индикацию и регистрацию скорости движения локомотива и давления воздуха в тормозной магистрали. Зарегистрированные параметры локомотива могут просматриваться в диспетчерском пункте при контрольных проверках соблюдения графиков движения транспортных средств с помощью персонального компьютера.

Электровозы НПМ2М оснащены асинхронным тяговым приводом, который имеет опорно-осевую подвеску на подшипниках качения и в процессе эксплуатации практически не требует ухода. Регулирование тягового и тормозного усилий за счет изменения частоты и напряжения обеспечивает плавное изменение тяги и торможения стабильность их ее на заданном машинистом уровне. Эргономика рабочего места, легкость управления и обзорность соответствуют современным требованиям.

В конструкции электровоза применены электронные узлы, выполненные на современной элементной базе; надежные силовые приборы с расширенной по сравнению с предшественниками на 30% областью безопасной работы — транзисторы 45 класса (4500В). Использованы интеллектуальные драйверы со встроенной защитой от коротких замыканий и коммутационных перенапряжений, контролем напряжения питания.

Сейчас на Магнитогорском металлургическом комбинате успешно эксплуатируются 11 промышленных электровозов НПМ2 и четыре НПМ2М.

Трансмашхолдинг — единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока и назначения.