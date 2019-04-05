

Ростех сертифицировал вертолетный двигатель ВК-2500 в Китае

© rostec.ru

Сертификат типа вертолетного турбовального двигателя ВК-2500 разработки и производства санкт-петербургского АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) валидирован в Китае. Теперь силовая установка сможет эксплуатироваться в составе российских гражданских вертолетов в КНР, что расширит географию продаж и эксплуатации российских вертолетов «Ми» и «Ка».

Работа по валидации двигателя ВК-2500 китайскими авиационными властями велась в тесном сотрудничестве с АО «МВЗ им. М.Л.Миля» (входит в холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех) и Федеральным агентством воздушного транспорта. Управление гражданской авиации Китая сертифицировало отечественный вертолетный двигатель впервые за последние 19 лет. Следующим этапом работы для ОДК станет сертификация двигателя ВК-2500ПС-03 в Китае в составе вертолета, а также валидация сертификата типа двигателя ВК-2500ПС-03 в Индии, Южной Корее, Бразилии, Мексике.

Китай является одним из традиционных партнеров Ростеха не только в сфере военно-технического сотрудничества, но и в гражданских отраслях. И вертолетное направление — одна из важнейших составляющих нашего взаимодействия с КНР. В 2017 году ОДК представила программу модернизации китайских вертолетов путем замены двигателей ТВ3-117 на более современные ВК-2500, что вызвало большой интерес со стороны эксплуатантов.

В прошлом году в китайском городе Лицзян прошли демонстрационные полеты вертолета Ми-171 с двигателями ВК-2500. Руководство Министерства чрезвычайных ситуаций и Управления гражданской авиации Китая высоко оценили транспортные возможности вертолета по перевозке грузов, тушению пожаров в высокогорье. «Валидация сертификата типа ВК-2500 позволяет нам начать программу модернизации российских вертолетов в КНР.