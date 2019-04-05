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Авиация

Ростех сертифицировал вертолетный двигатель ВК-2500 в Китае

  • Ростех сертифицировал вертолетный двигатель ВК-2500 в Китае
  • Ростех сертифицировал вертолетный двигатель ВК-2500 в Китае
  •  © rostec.ru

Сертификат типа вертолетного турбовального двигателя ВК-2500 разработки и производства санкт-петербургского АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) валидирован в Китае. Теперь силовая установка сможет эксплуатироваться в составе российских гражданских вертолетов в КНР, что расширит географию продаж и эксплуатации российских вертолетов «Ми» и «Ка».

Работа по валидации двигателя ВК-2500 китайскими авиационными властями велась в тесном сотрудничестве с АО «МВЗ им. М.Л.Миля» (входит в холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех) и Федеральным агентством воздушного транспорта. Управление гражданской авиации Китая сертифицировало отечественный вертолетный двигатель впервые за последние 19 лет. Следующим этапом работы для ОДК станет сертификация двигателя ВК-2500ПС-03 в Китае в составе вертолета, а также валидация сертификата типа двигателя ВК-2500ПС-03 в Индии, Южной Корее, Бразилии, Мексике.

Китай является одним из традиционных партнеров Ростеха не только в сфере военно-технического сотрудничества, но и в гражданских отраслях. И вертолетное направление — одна из важнейших составляющих нашего взаимодействия с КНР. В 2017 году ОДК представила программу модернизации китайских вертолетов путем замены двигателей ТВ3-117 на более современные ВК-2500, что вызвало большой интерес со стороны эксплуатантов.

В прошлом году в китайском городе Лицзян прошли демонстрационные полеты вертолета Ми-171 с двигателями ВК-2500. Руководство Министерства чрезвычайных ситуаций и Управления гражданской авиации Китая высоко оценили транспортные возможности вертолета по перевозке грузов, тушению пожаров в высокогорье. «Валидация сертификата типа ВК-2500 позволяет нам начать программу модернизации российских вертолетов в КНР.

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https://rostec.ru/news/rostekh-sertifitsiroval-vertoletnyy-dvigatel-vk-2500-v-kitae/

авиация
  • Нет аватара Инженер2015
    05.04.1911:46:09

    долой украинские двигатели    

    #1120429
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      05.04.1912:35:45

      Долой всю украинскую продукцию в России. Долой украинский транзит.

      #1120437
      • Нет аватара Ил-2
        05.04.1913:07:09

        Конкуренция наших производителей с украинским заводом благотворно скажется на качестве и ТТХ наших авиадвигателей. Что бы не расслаблялись в своем монополизме)))

        Отредактировано: Ил-2~13:08 05.04.19
        #1120449
      • Нет аватара абрамыч
        05.04.1913:55:01

        Движки делают хохлы переехавшие в Гатчину.

        #1120462
        • Нет аватара elron
          05.04.1914:19:17

          коли переехали --- то это не хохлы, а наши люди. а хохлы у себя выбирают между клоуном и шоколадным зайцем.

          #1120467
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