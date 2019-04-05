Вертолет Ми-171 с двигателем ВК-2500-03 сертифицирован в Китае

Управление гражданской авиации КНР выдало национальный сертификат типа на вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03. Решение китайских властей открывает холдингу «Вертолеты России» возможности для поставок машин этого типа в Китай.

«Авиационный парк Китая насчитывает около 20 гражданских вертолетов семейства Ми-8/17, и ранее мы неоднократно отмечали интерес национальных операторов к новейшим модификациям этого типа. Кооперация холдингов Ростеха сделала Ми-171 более привлекательным для бизнеса, снизив за счет применения новых технологий эксплуатационные расходы», — заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

В конце 2018 года холдинг «Вертолеты России» провел в Китае демонстрационные полеты Ми-171 с двигателем ВК-2500-03. Руководству Министерства чрезвычайных ситуаций и Управления гражданской авиации КНР были продемонстрированы транспортные возможности вертолета по перевозке грузов на внешней подвеске, тушению пожаров в высокогорье, а также полеты с водосливным устройством.

«Вертолетостроение — одно из ключевых направлений сотрудничества между Ростехом и китайскими коллегами, — отметил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации Ростех Виктор Кладов. — Мы работаем над постоянным расширением сфер взаимодействия в этой отрасли: это и поставки машин, и дооснащение, авторизация и сертификация существующих и создание новых технических сервисных центров, и, конечно, наш проект с Китаем по созданию AHL».

Выполняя работы по пожаротушению и перевозке грузов на высотах до 3300 м, вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03 смог наилучшим образом продемонстрировать свои ключевые преимущества — высокую тяговооруженность и безопасность эксплуатации в горах. В ходе летного показа 3 тонны груза и 9 пассажиров были перемещены с высоты 2600 м на высоту 3300 м, продемонстрирован забор 3,5 тонн воды в водосливное устройство на высоте 3000 м с последующим сбросом на очаг пожара. Кроме того, на земле в рамках статического показа зрителям были представлены уникальные возможности Ми-171 по оперативной загрузке/выгрузке спасателей и пожарных.