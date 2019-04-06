На острове Итуруп введено хранилище для военной техники и третье общежитие

Военные строители сдали под ключ на Итурупе очередное (третье) новое общежития для проживания вместе с семьями кадровых офицеров и военнослужащих по контрактам и хранилище для армейской техники.

Двухэтажное, блок-модульное здание с двускатной крышей предназначено для комфортного проживания 120 человек. В нем 28 двухкомнатных квартир, «трешка» и «однушка». Все квартиры полностью готовы принять новых хозяев. В них уже есть телевизоры, холодильники, электрочайники, электроплиты, стиральные машины, кухонные гарнитуры, кровати с ортопедическими матрацами, платяные шкафы, тумбочки, табуреты, стулья, столы, зеркала, комплекты мебели в прихожей, радиовещание, системы охранно-пожарной сигнализации. Кроме отдельных полноценных жилых помещений с кухнями и душевыми комнатами предусмотрены места общего пользования: кладовые грязного и чистого белья, бытовка со стиральными, сушильными автоматическими машинами и гладильными досками и пост охраны с видеонаблюдением.

Для размещения военной техники береговой охраны возведено специальное, отапливаемое хранилище (3208 м2) с монолитным фундаментом, на сорок мест. Все объекты на острове Итуруп рассчитаны на устойчивость при землетрясении магнитудой до девяти балов по шкале Рихтера.