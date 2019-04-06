Добавить статью
Армия и Флот

На острове Итуруп введено хранилище для военной техники и третье общежитие

  •  © vskmo.ru

Военные строители сдали под ключ на Итурупе очередное (третье) новое общежития для проживания вместе с семьями кадровых офицеров и военнослужащих по контрактам и хранилище для армейской техники.

Двухэтажное, блок-модульное здание с двускатной крышей предназначено для комфортного проживания 120 человек. В нем 28 двухкомнатных квартир, «трешка» и «однушка». Все квартиры полностью готовы принять новых хозяев. В них уже есть телевизоры, холодильники, электрочайники, электроплиты, стиральные машины, кухонные гарнитуры, кровати с ортопедическими матрацами, платяные шкафы, тумбочки, табуреты, стулья, столы, зеркала, комплекты мебели в прихожей, радиовещание, системы охранно-пожарной сигнализации. Кроме отдельных полноценных жилых помещений с кухнями и душевыми комнатами предусмотрены места общего пользования: кладовые грязного и чистого белья, бытовка со стиральными, сушильными автоматическими машинами и гладильными досками и пост охраны с видеонаблюдением.

Для размещения военной техники береговой охраны возведено специальное, отапливаемое хранилище (3208 м2) с монолитным фундаментом, на сорок мест. Все объекты на острове Итуруп рассчитаны на устойчивость при землетрясении магнитудой до девяти балов по шкале Рихтера.

  •  © vskmo.ru

  •  © vskmo.ru

  •  © vskmo.ru

  •  © vskmo.ru

  •  © vskmo.ru

  •  © vskmo.ru

  •  © vskmo.ru

  •  © vskmo.ru

  •  © vskmo.ru

  •  © vskmo.ru

  •  © vskmo.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://vskmo.ru/news/novosti/1339/

ВВО, Курильские острова, Итуруп
  • Нет аватара aleshka86
    06.04.1919:23:47

    У этих островов есть РУССКИЕ названия! Хватит называть их по-японски!

    #1120680
    • A_SEVER A_SEVER
      06.04.1919:25:10

      У этих островов есть РУССКИЕ названия!
      Это какие?

      #1120681
      • Нет аватара DokDi
        06.04.1919:50:03

        Очевидно «Девятнадцатый» =), как остров именовался, наряду с другими, по номерной системе Империи ?

        А вообще айны были очень себе частью России длительное время. Не вижу ничего страшного в сохранении их названий — так же, как по всей России сохранены топонимы на местных наречиях других народов, от вепсов севера до тюрков юга…

        #1120690
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,