Ученые АлтГТУ разработали новые напитки и пищевые продукты

Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии (ИнБиоХим) Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова презентовал линейку новых напитков, рецептуру и технологию которых разработали ученые и студенты кафедры бродильных производств и виноделия. Презентацию приурочили к трехлетию института. О том, какие продукты и технологии разрабатывают студенты и преподаватели ИнБиоХима, журналистам рассказали ректор университета Андрей Марков и директор пищевого института Александр Беушев.

По словам Александра Беушева, все предлагаемые рецептуры имеют функциональное назначение, в их основе — исключительно местное сырье. В этом году институт предложил рецептуры нескольких видов хлебобулочных изделий (продукцию с жимолостью, хлебные палочки с пряностями, обладающие антиоксидантными свойствами), мармелад из свежей моркови, который укрепляет иммунитет, кисель, в котором вместо крахмала используют муку ячменя и овса. Новое оборудование, которое университет закупил в этом году, позволило представить слабоалкогольные продукты с добавками растительного сырья, обогащенного тыквой и пантами алтайского марала, сообщают в пресс-службе АлтГТУ.

Ректор технического университета Андрей Марков подчеркнул, что задача вуза — в лабораторных условиях разработать рецептуру и технологию, провести исследования, получить патент и предложить технологию алтайским производителям.

«Мы выходим на совершенно новый уровень сотрудничества с предприятиями — создаем там базовые кафедры. Студенты с первого курса наблюдают за производством, для них это возможность освоиться на предприятии. Второе наше направление — создание совершенно новых продуктов, новых рецептур. И студенты активно участвуют в этом процессе, более того, свои выпускные дипломные работы они выполняют по заказу предприятий», — рассказал Андрей Марков. По его словам, на базе Института биотехнологии, пищевой и химической инженерии планируют создать научно-производственный центр, в котором будут проводить переподготовку кадров и повышать квалификацию работающих технологов.