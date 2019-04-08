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Судостроение и судоходство

ПСЗ «Янтарь» начал строительство большого морозильного траулера

  •  © Рендер с сайта aoosk.ru

  •  © Рендер с сайта aoosk.ru

ПСЗ «Янтарь» начал резку металла для строительства большого морозильного траулера «Виктор Гаврилов» проекта 5670WSD. Судно предназначено для Рыболовецкого колхоза имени Ленина.

Это самое крупное рыболовецкое судно, строящееся сейчас на российских верфях — его длина 121 метр, а водоизмещение около 13 тысяч тонн!

  •  © Фото из открытых источников

Закладка траулера «Виктор Гаврилов» запланирована на лето этого года.

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http://www.shipyard-yantar.ru/%D0%BF%D1%81%D0%B7-%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%BC%D1%80/

Калининград, ПСЗ «Янтарь», рыболовецкое судно, большой морозильный траулер, 5670WSD
  • A_SEVER A_SEVER
    08.04.1913:13:41

    Кто там переживал за «Янтарь»?    

    #1121030
  • Нет аватара cherev
    08.04.1913:36:16

    Класс! Очень радует ситуация с закладной рыболовецких судов!

    #1121035
    • moskovskiy-310 moskovskiy-310
      08.04.1914:17:00

      слушал программу,что всего около 2400 судов рыбодобывающего флота. а к строительству пока готовы только 40. фронт работы огромный ещё.

      с другой стороны долгое время вообще не строили свои корабли. в лучшем случае,брали норвежский утиль.

               

      #1121056
  • Нет аватара port
    08.04.1914:28:06

    судостроение надо активней развивать, строить новые заводы каждый год… потому что спрос на суда высокий и надо эту нишу забирать… а вот авиастроение у нас после существенного сокращения военных заказов, осталось не удел, там сложнее перестроиться на гражданские самолёты

    #1121059
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