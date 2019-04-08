ПСЗ «Янтарь» начал строительство большого морозильного траулера

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ПСЗ «Янтарь» начал резку металла для строительства большого морозильного траулера «Виктор Гаврилов» проекта 5670WSD. Судно предназначено для Рыболовецкого колхоза имени Ленина.

Это самое крупное рыболовецкое судно, строящееся сейчас на российских верфях — его длина 121 метр, а водоизмещение около 13 тысяч тонн!





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Закладка траулера «Виктор Гаврилов» запланирована на лето этого года.