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Судостроение и судоходство

На СЗ «Лотос» спущена на воду несамоходная баржа-площадка

9 апреля 2019 года на судостроительном заводе «Лотос» (Астраханская область) состоялась церемония спуска на воду второй несамоходной баржи-площадки проекта 7514, построенной по заказу ФГБУ «Морская спасательная служба».

  •  © morspas.com

Строительство барж-площадок велось по заключенному трёхстороннему контракту между ФГБУ «Морспасслужба», судостроительным заводом «ЛОТОС» и АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».

  •  © morspas.com

Построенные несамоходные баржи-площадки предназначены для перевозки генеральных грузов методом толкания и буксировки.

  •  © morspas.com

Основные характеристики:

— наибольшая длина — 75,0 м.

— ширина — 13,5 м.

— высота борта — 4 м.

— водоизмещение — 2800 т.

— грузоподъёмность — 2200 т.

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http://morspas.com/news/ceremonija-spuska-na-vodu-vtoroj-nesamohodnoj-barzhi-ploshhadki.html

Лотос, Астраханская область, несамоходная баржа-площадка, 7514
  • Katamaran Katamaran
    09.04.1915:24:25

    Админы — а где разделы сайта с правой стороны?

    #1121333
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