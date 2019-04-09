На СЗ «Лотос» спущена на воду несамоходная баржа-площадка
9 апреля 2019 года на судостроительном заводе «Лотос» (Астраханская область) состоялась церемония спуска на воду второй несамоходной баржи-площадки проекта 7514, построенной по заказу ФГБУ «Морская спасательная служба».
Строительство барж-площадок велось по заключенному трёхстороннему контракту между ФГБУ «Морспасслужба», судостроительным заводом «ЛОТОС» и АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».
Построенные несамоходные баржи-площадки предназначены для перевозки генеральных грузов методом толкания и буксировки.
Основные характеристики:
— наибольшая длина — 75,0 м.
— ширина — 13,5 м.
— высота борта — 4 м.
— водоизмещение — 2800 т.
— грузоподъёмность — 2200 т.
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09.04.1915:24:25