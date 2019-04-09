«СиСорт» внедряет систему управления фотосепараторами

Компания «СиСорт», которая занимается производством фотосепараторов, готовится представить клиентам новинку. Это система, которая проанализирует загруженность каждого фотосепаратора, засоренность любого продукта, поможет сэкономить на замене расходных материалов и даже выявить и пресечь воровство. И на каком бы континенте не находился фотосепаратор, программа сообщит в сервисную службу о малейшей ошибке, а специалисты смогут удаленно ее исправить. Новинка получила название СМУФ. Система мониторинга и управления фотосепаратором.

Фотосепараторы «СиСорт» очищают сыпучие продукты от вредных и ненужных примесей в трех десятках стран мира. Теперь предприятие решило объединить их в сеть.

— СМУФ сможет собрать любые параметры работы фотосепаратора, сейчас мы выясняем пожелания клиентов, какие данные им необходимы. Вся эта информация будет собрана у нас на сервере. С данными о работе своих фотосепараторов клиент сможет ознакомиться в удобное для него время в личном кабинете, — рассказывает о новой разработке исполнительный директор «СиСорт» Виталий Савинков.

Система создана для того, чтобы помочь клиентам больше знать о своем производстве и более точно управлять предприятиям. На основе полученных данных клиент сможет, например, принять решение об увеличении производительности фотосепараторов, если они сильно загружены. В случае же, если аппарат в какой-то период недозагружен, клиент может принять на сортировку продукты других предприятий и заработать на этом.

— Возможно и такое развитие событий: на производстве стоят два схожих по параметрам фотосепаратора, однако один выдает 450 тонн в сутки, а второй — 500. Предположим, что имеет место воровство, которое можно будет пресечь с помощью собранных данных, — говорит Савинков.

Кроме того, СМУФ поможет избежать простоя аппарата, который происходит, если какая-то деталь приходит в негодность. Система отслеживает работу каждого узла, каждой щетки аппарата, что позволяет заменить их в самый подходящий момент: когда ресурс максимально выработан. Такое решение поможет клиентам компании «СиСорт» существенно экономить.

— Система сможет отследить мельчайшие сбои в работе каждого подключенного аппарата и отправить смс об этом в нашу сервисную службу. Техник удаленно отреагирует на проблему, — рассказывает Савинков, — кроме того, у нас есть идея отслеживать, какие аппараты в какое время бывают недозагружены, и отправлять к клиентам предприятия, которым нужна будет сортировка своего продукта.

В первую очередь систему СМУФ установят на обновленную версию фотосепаратора SmartSort, которая поступает в продажу в ближайшее время. Этот аппарат усовершенствовали для тех клиентов, которым важна «ювелирная» точность сортировки. Это семеноводы, переработчики подсолнечника, производители круп, в том числе сегмента «премиум», а также предприятия, выпускающие биопродукты для здорового питания.

Разработчики оснастили новый аппарат высокоскоростными цветными камерами с разрешением 5400 пикселей и внедрили в четыре раза более мощное, чем в традиционных аппаратах SmartSort, освещение. Теперь SmartSort получит также систему мониторинга и управления.

Отметим, в перспективе системой СМУФ оснастят и другие фотосепараторы «СиСорт», в том числе и те, которые уже успешно работают у клиентов на производстве.

Для справки. Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. «СиСорт» имеет представительства в 9 странах мира, поставки оборудования идут в три десятка стран. В 2019 году компания стала участником приоритетного проекта Минэкономразвития России «Национальные чемпионы».