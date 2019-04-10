Россия начала поставки огнемётных систем «Солнцепёк» в Саудовскую Аравию

Россия начала поставки в Саудовскую Аравию боевых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк». Первая партия российских тяжёлых огнемётных систем «Солнцепек» уже получена заказчиком. Контракт на поставку систем страны подписали в 2017 году. Об этом 10 апреля сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству отметили, что ранее Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400, а также противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ», ТОС-1А «Солнцепёк», гранатомётов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103.

Систему «Солнцепёк» разработали в 2001 году на базе шасси танка Т-72. Модернизация системы произошла в 2018 году.Она предназначена для огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника. Система оснащена усовершенствованной пусковой установкой, а также автоматизированной системой наведения. Установка успешно использовалась в ходе военного конфликта в Сирии.

Фотографии тяжелых огнемётных систем в характерном камуфляже были ранее обнародованы во многих Twitter-аккаунтах, посвященных военной тематике.

Запечатлённые боевые машины, созданные на базе Т-90А, оборудованы кондиционерами, что значительно улучшит условия обитания экипажей в условиях экстремальной жары данного региона.

Кроме непосредственно пусковых установок в состав подразделений, вооружаемых «Солнцепёками», входят транспортно-заряжающие машины, выполненные на базе основных боевых танков или четырёхосных вездеходов «КамАЗ». Какой вариант на вооружение Сухопутных войск выбрала Саудовская Аравия, пока не понятно.