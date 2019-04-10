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Экспорт

Россия начала поставки огнемётных систем «Солнцепёк» в Саудовскую Аравию

  •  © screenshotscdn.firefoxusercontent.com

Россия начала поставки в Саудовскую Аравию боевых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк». Первая партия российских тяжёлых огнемётных систем «Солнцепек» уже получена заказчиком. Контракт на поставку систем страны подписали в 2017 году. Об этом 10 апреля сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству отметили, что ранее Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400, а также противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ», ТОС-1А «Солнцепёк», гранатомётов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103.

Систему «Солнцепёк» разработали в 2001 году на базе шасси танка Т-72. Модернизация системы произошла в 2018 году.Она предназначена для огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника. Система оснащена усовершенствованной пусковой установкой, а также автоматизированной системой наведения. Установка успешно использовалась в ходе военного конфликта в Сирии.

  •  © screenshotscdn.firefoxusercontent.com

Фотографии тяжелых огнемётных систем в характерном камуфляже были ранее обнародованы во многих Twitter-аккаунтах, посвященных военной тематике.

Запечатлённые боевые машины, созданные на базе Т-90А, оборудованы кондиционерами, что значительно улучшит условия обитания экипажей в условиях экстремальной жары данного региона.

Кроме непосредственно пусковых установок в состав подразделений, вооружаемых «Солнцепёками», входят транспортно-заряжающие машины, выполненные на базе основных боевых танков или четырёхосных вездеходов «КамАЗ». Какой вариант на вооружение Сухопутных войск выбрала Саудовская Аравия, пока не понятно.

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Россия, Cаудовская аравия, ТОС-1А «Солнцепёк»
  • Александр Ермаков
    10.04.1912:18:20

    Зачем саудитам Солнцепек. Там и без него солнечно и жарко.    

    #1121520
    • Михаил Шевяков Михаил Шевяков
      10.04.1912:35:06

      А поставили прохладный с кондишеном — по спецзаказу   

      Отредактировано: Михаил Шевяков~12:54 10.04.19
      #1121524
    • Нет аватара Юрген
      10.04.1913:10:05

      Йеменские города выжигать будут.

      #1121529
  • Нет аватара Zzepp
    10.04.1912:49:00

    Прямо вот в душу Штатам плюнули. Покусились на святое. Как бы не оказалось, что у саудитов проблемы с демократией.

    #1121525
    • Михаил Шевяков Михаил Шевяков
      10.04.1912:52:22

      Но видимо многих уже задолбала их «демократия» (особенно тех — у кого есть деньги или природные ресурсы) … мир меняется на наших глазах

      Отредактировано: Михаил Шевяков~12:53 10.04.19
      #1121526
    • Е.Юрий Е.Юрий
      10.04.1915:39:53

      Как бы не оказалось, что у саудитов проблемы с демократией.

      Я думаю комплексы были поставлены с этой целью в том числе. Это оружие особых проблемм с военной точки зрения соседям не доставит — и без него там оружия всякого хватает, а вот пощечину пиндосам влепить и навлечь на саудитов отказ в поддержке в их политических хотелках самое то.

      #1121548
  • Денис Звягенцев Денис Звягенцев
    10.04.1913:28:21

    Пиндосы облажались, ни кто не хочет боятся санкций.    

    #1121532
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