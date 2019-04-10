Испанские кондитеры выбирают российское оборудование

ООО Машиностроительный завод «СЭМЗ» (г. Екатеринбург) уже на протяжении 5 лет поставляет оборудование для изготовления хлебопекарных и кондитерских изделий в Королевство Испания. Только за 2018 год компанией было отгружено европейским покупателям более 10 единиц отсадочных машин для производства печенья.

Первые поставки на рынок Европы начинались с так называемого «тест-драйва». На протяжении 8 месяцев иностранный партнер опробовал российскую машиностроительную продукцию на безвозмездной основе. После окончания испытательного периода хлебопекарное и кондитерское оборудование производства завода «СЭМЗ» зарекомендовало себя как надежное и соответствующее заявленной производительности, применимое для стабильного функционирования в промышленном маштабе. Стоит отметить немаловажный факт, что стоимость поставляемых машин на 35% дешевле по сравнению с мировыми аналогами.

«СЭМЗ» ведет активную деятельность на международной арене. Успех предприятия основан на создании оборудования, которое обеспечивает адаптацию к существующим условиям работы той или иной страны и автоматизацию процессов. Так, например, тестоотсадочные машины марки ОДММ (Колибри), представляют собой образцы компактной, точной и оптимальной по цене и качеству продукции.

В ассортимент выпускаемой предприятием продукции входит более двухсот единиц оборудования, которое отгружается в различные зарубежные государства, в частности в страны СНГ и Евросоюза. Начиная с 1954 года, завод специализируется на производстве оборудования для хлебопекарной и кондитерской промышленности. Компания предлагает полный комплекс услуг по проектированию хлебозаводов, поставке оборудования, организации его сервисного обслуживания и отработке технологии по выпуску пищевой продукции.

В настоящее время Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разработан проект Стратегии развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, который характеризует текущее состояние пищевого машиностроения, содержит приоритеты, цель, задачи и показатели развития отрасли, механизмы и способы их эффективной реализации.

Учитывая заданный курс на обеспечение роста несырьевого экспорта, программный документ предусматривает увеличение экспортных поставок отечественных машин и оборудования для пищевых и перерабатывающих производств на 10 процентов ежегодно.

При этом произойдет существенная диверсификация направлений экспортных поставок за счет освоения новых рынков сбыта, что приведет к росту экспорта вне стран СНГ, доля которых к 2030 году вырастет до 70%.