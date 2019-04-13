Полуприцепы-картофелевозы ТОНАР-9591 от машиностроительного завода «Тонар»

Как сообщила пресс-служба машиностроительного завода «Тонар», являющегося крупнейшим Российским производителем прицепной и полуприцепной техники (на заводе выпускается более ста различных моделей прицепной техники) и единственным в России производителем карьерных самосвалов и автопоездов повышенной грузоподъемности, в начале апреля 2019 года завод изготовил и отгрузил крупному сельхозпроизводителю партию полуприцепов -картофелевозов ТОНАР-9591 с донной выгрузкой и резиновым лепестковым транспортером, скорость вращения которого 0,9 м/с.

Ранее сайт Сделано у Нас сообщал об отправке в Нижегородскую область партии картофелевозов Тонар-95235 .

Тип выгрузки — донная (лепестковый резиновый транспортер) с системой ударогасящих ремней, предохраняющих картофель, свеклу и проч. от повреждений при разгрузке.

Объём кузова картофелевоза составляет 47 куб.м., прицеп оборудован сдвоенным питанием для подключения к гидросистеме тягача.

Колеса — ошиновка двускатная, диски 8,5×22,5. Оси -Тонар.

Опорное устройство на 24 тонны

Подвеска рессорная, возможен вариант исполнения на пневмоподвеске

Масса снаряженного прицепа не более 10 тонн