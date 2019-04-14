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Видеоблог

Что изобрели в «Сколково». Уже не смешно

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/8B0QsPOBCcw

Почти весь новый выпуск мы посвятили разбору деятельности «Сколково». Если результаты работа в цифрах ещё можно при желании найти в открытых источниках, то понять почему мы не видим и не слышим о реальных изобретениях, созданных в «Сколково» оказалось сложнее. Однако, как нам кажется, мы справились. Помимо причин, приведённых нами в ролике, добавим, что видеть хорошее нам, как и везде мешает сплошная информационная завеса негативных новостей и сюжетов. Пробиться через неё сложно, но при желании можно. Приятного просмотра!

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https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, промышленность, наука
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    14.04.1918:48:55

    Выпуск крайне полезен для тех,кого забанили в интернете!    Может хоть так что-нибудь дойдёт…

    #1122438
    • Нет аватара Захарка
      14.04.1919:43:40

      Боюсь, до некоторых дойдёт только после клизмы в пол-ведра скипидара с патефонными иголками…   

      #1122444
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Нет аватара Al_Axe
      14.04.1920:22:15

      Заголовок не такой. Учитесь читать, что ли, иначе так и будете веселить публику смешными комментами.

      #1122450
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    14.04.1921:04:00

    Полезная информация.

    Будем надеяться, что «Сколково» выйдет на высокую эффективность вложений.

    #1122453
  • Нет аватара Инженер2015
    14.04.1921:09:23

    Создание СКОЛКОВО оказалось очень дальновидным шагом со стороны правительства    

    Многим критикам СКОЛКОВО просто дико не хочется чтобы в Росси существовала своя силиконовая долина

    Евгений, Спасибо за выпуск!

    #1122455
  • Юрий Липатов
    14.04.1921:28:48

    Ещё у нас есть Новосибирский академгородок. Было бы очень интересно посмотреть репортаж об этом городке и его учёных. Думаю это не менее интересно.

    #1122457
  • Нет аватара IgorLeo
    14.04.1921:46:09

    К сожалению, сейчас другая крайность. Крайне жесткий контроль государственных денег, вплоть до копейки. Можно посмотреть судебную практику по Сколково, как там судились за то, что резидент печеньки в офис купил, отнеся это на расходы. Даже какая-то дурная слава идет, что государственные деньги очень токсичны. Не только не заработаешь, а потратишь больше. Я государство не ругаю, но в нашей компании мы стараемся держаться подальше от государственных денег.

    А все эти ругатели пока думаю пока методички не сменили. Потом они это прочухают, и будут бросать на вентилятор: Убивают последнюю инициативу!

    #1122460
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