Что изобрели в «Сколково». Уже не смешно
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/8B0QsPOBCcw
Почти весь новый выпуск мы посвятили разбору деятельности «Сколково». Если результаты работа в цифрах ещё можно при желании найти в открытых источниках, то понять почему мы не видим и не слышим о реальных изобретениях, созданных в «Сколково» оказалось сложнее. Однако, как нам кажется, мы справились. Помимо причин, приведённых нами в ролике, добавим, что видеть хорошее нам, как и везде мешает сплошная информационная завеса негативных новостей и сюжетов. Пробиться через неё сложно, но при желании можно. Приятного просмотра!
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- Евгений Супер
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