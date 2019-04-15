«Авиастар-СП» завершил сборку стабилизатора для очередного МС-21

Ульяновское самолётостроительное предприятие АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) завершило работы по изготовлению стабилизатора для шестого пассажирского самолёта МС-21, сообщает пресс-служба предприятия.

Агрегат, выступающий в качестве несущей хвостовой поверхности и отвечающий за продольную устойчивость воздушного судна, отправлен на Иркутский авиационный завод для дальнейшей сборки воздушного судна.

— В настоящее время мы приступили к сборке подкилевого отсека и панелей фюзеляжа на очередные самолёты МС-21, — говорит начальник цеха сборки узлов и агрегатов МС-21 «Авиастар-СП» Михаил Чувашлов. — Также завершаются работы по сборке комплекта дверей. В скором времени он будет отправлен в Иркутск.

«Авиастар-СП» является крупнейшим кооперантом ПАО «Корпорация «Иркут» по программе МС-21. В цехах предприятия изготавливаются комплекты панелей на отсеки фюзеляжа, все двери и хвостовое оперени