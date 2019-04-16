«ПрофХолод» начал выпуск сэндвич-панелей с минеральной ватой и усовершенствованным клеевым слоем на полностью автоматической непрерывной итальянской линии Pu.Ma в Тульской области.

Теперь клиенты компании на строительном рынке смогут заказать комплексную поставку сэндвич-панелей с ППУ и минеральной ватой, чтобы не тратить время на согласование условий с несколькими поставщиками.

Сэндвич-панели «ПрофХолод» с минеральной ватой обладают повышенной долговечностью и повышенным сопротивлением ветровым нагрузкам за счет использования собственного клеевого слоя, который разработанв Исследовательском центре компании. Работая над конструкцией панелей с минеральной ватой, инженеры компании учли отзывы и пожелания клиентов, опыт, накопленный зарубежными и российскими производителями минеральной ваты.

«Мы рады объявить о запуске нового продукта, который позволит нашим клиентам приобретать больше видов сэндвич-панелей в режиме „одного окна“, чтобы оптимизировать логистику и быстрее сдать объект в эксплуатацию», — отметил генеральный директор компании «ПрофХолод» Сергей Токмаков.

Подробная информация о новых сэндвич-панелях по ссылке: https://profholod.ru/catalog/panels/mineral/

В 2019 году «ПрофХолод» приобрел непрерывную линию итальянского производителя Pu.Ma, которая способна производить сэндвич-панели на кастомизированной системе PIR Premier «ПрофХолод» и сэндвич-панелис минеральной ватой.

«ПрофХолод» создает наукоемкие продукты для управления теплом, чтобы клиенты компании сохраняли энергию и деньги.