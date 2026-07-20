Компания «Росзарубежнефть» запустила защищённую систему корпоративных коммуникаций на базе российской платформы TrueConf Server. Решение развёрнуто в собственном ЦОД в закрытом контуре и соответствует требованиям политики информационной безопасности.

В рамках проекта сотрудники получили единый сервис для обмена сообщениями, аудио- и видеосвязи, совместной работы и проведения онлайн-встреч в приложении «Труконф» (на ПК и смартфонах).

Система интегрирована с каталогом пользователей и телефонией компании. Файлы, каналы и чаты теперь хранятся в защищённом мессенджере, доступном сотрудникам 24/7.

Платформа используется для оперативных совещаний, координации проектов, взаимодействия с подрядными организациями и дистанционного обучения. Ежемесячно в системе совершается около 1000 аудио- и видеозвонков и проводится свыше 200 совещаний различного масштаба.

Внедрение TrueConf Server — часть цифровой стратегии «Росзарубежнефти» и курса на технологический суверенитет: решение исключает риски, связанные с использованием иностранных и облачных коммуникационных сервисов.