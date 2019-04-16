Компания «Промобот» представила робота с человеческой внешностью

Российская компания «Промобот», крупнейший в России, Северной и Восточной Европе производитель сервисных роботов, представила свой новый продукт на конференции Skolkovo Robotics.

С 2015 года компания создала четыре версии Промобота. Новый робот не продолжил существующую линейку, а открыл новую. Его разработка заняла полтора года. До 2021 года компания планирует инвестировать в производство нового робота 2,5 млн. долларов.

Человекоподобный робот-компаньон Алекс умеет выражать эмоции мимикой и вести беседу: говорить об отвлеченных вещах, распознавать речь собеседника и отвечать на вопросы.

Ранее стартап наладил серийное производство роботов-промоутеров и роботов-консультантов. Они используются для общения с клиентами в Сбербанке, «Ленте», многие заказчики — это ивент-агентства, которые сдают их в аренду на выставки. Все прежние роботы компании выглядят «валлиподобно» (лицо-экран, пластмассовый корпус, нижняя часть «тела» — тумба с колесами), как и большинство сервисных роботов во всем мире.

Геминоиды — так называют роботов, копирующих человеческую внешность, — не массовое явление даже в Японии, где «машины» вместо людей в сервисе — привычное дело. Но разработчики уверены, что Алекс будет пользоваться спросом.

Насколько свободен робот Алекс.

Строго говоря, робот — это голова Алекса, там вся «начинка», которая позволяет ему улыбаться, хмуриться и изображать удивление, а еще у него подвижная шея. Все остальное тело — просто неподвижный манекен в человеческий рост. Алекс сидит на стуле и вращает головой влево и вправо на сцене конференц-зала в «Сколково», демонстрируя разные выражения лица. Мимика — это то, что сегодня определяет качество социального робота с внешностью человека, ведь большинство из них, как и Алекс, не умеет ходить и использовать руки или делает это весьма неуклюже и не похоже на человека. Но у всех геминоидов есть важная характеристика — степень свободы. Под этим термином разработчики понимают то, сколько «точек» подвижно на лице: чем их больше, тем у робота богаче мимика, тем более он реалистичен и меньше отталкивает людей неестественностью.

У робота Алекса — 29 степеней свободы в лице, сообщает Олег Кивокурцев, сооснователь Promobot. В этом Алекс превосходит первого российского робота-геминоида Алису от компании «Нейроботикс» из Зеленограда. У Алисы, впервые представленной в 2011 году, их вдвое меньше. И для сравнения: один из самых популярных геминоидов в мире, робот София, созданная гонконгскими разработчиками, превосходит многих других андроидов по выразительности лица — она умеет проявлять 62 эмоции.

Свободу робота можно прокачивать, меняя «железо» в голове. Все, что находится в черепной коробке, — это моторы и приводы, которые приводят в движение мимику. А «мозг» — это система Congintive Engine, технология, которая содержит «память», разные данные — от ответов на предполагаемые вопросы (например, робот рассказывает о себе: кто он, сколько ему лет, как он появился на свет) до энциклопедий, позволяющих поддерживать светскую беседу.

«Алекс может обучаться на неструктурированных данных. Это позволяет делать нейросетевая лингвистическая база, — продолжает Олег Кивокурцев. — Можно загрузить в него, скажем, справочник продуктов банка, и он, основываясь на этих данных, сможет находить ответы на вопросы. Раньше приходилось вручную добавлять конструкции „вопрос-ответ“ для робота, выделять ключевые слова, а теперь он может делать это сам».

Кивокурцев добавляет, что для робота продумали активную систему шумоподавления и распознавания речи, чтобы он мог общаться в местах массового скопления людей. У Алекса двигается шея и в зависимости от комплектации есть подвижная рука. Кстати, на руках натуральный волосяной покров — это, по задумке, нужно для большей реалистичности.



Председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков и промобот Алекс

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Откуда берутся лица и голоса роботов.

Лицо робота Софии, о которой шла речь выше, копировали с актрисы Одри Хепберн. Российские разработчики делали роботов-геминоидов иначе.

Внешность Алисы скопирована с лица племянницы основателя компании «Нейроботикс» Владимира Конышева. На лицо девушки наносили силиконовую маску, которая стала лекалами: она взяла не только контуры и крупные черты лица, но и текстуру кожи.

Лицо робота Алекса создавали таким же образом, но дольше: прототипом стал основатель и председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. С него снимали силиконовые слепки 11 раз: чтобы получить один слепок, нужно сидеть неподвижно в течение нескольких часов. После «маску» оцифровывали в 3D-модели и там «рисовали» для нее мимику. Но лица роботов всегда получаются шире (силикон толще человеческой кожи) и взрослее, потому что нет тонуса мышц.

«Алексей старался вообще не смотреть на то, как в лаборатории делают робота с его внешностью, — вспоминает Кивокурцев. — Чтобы не было соблазна вмешаться и просить разработчиков сделать что-то по-другому. Он понимает, что это неправильно. И в итоге увидел уже готовый результат. Ему понравилось — первое, что он сказал: «Как здорово!» А голос Алекса — синтезированный, компьютерный, задачи копировать чью-то манеру речи не было.

Почему Алекс — мужчина

Большинство создаваемых роботов-геминоидов в мире копируют женскую внешность, но в Promobot уверены, что роботы с мужской внешностью будут более комфортны в общении для потребителей.

«Есть исследование, которое говорит, что именно для сервисных услуг люди лучше воспринимают робота мужского пола или без пола», — объясняет Кивокурцев. Он приводит в доказательство работу ученых Национального исследовательского Томского государственного университета.

В исследовании «Восприятие различных типов культурного интерфейса социального робота» действительно говорится, что оценки гендерно-мужского интерфейса примерно одинаковы — варьируются от 3 до 2 баллов. А у роботов с гендерно-женским типом интерфейса оценки различаются. Робот, во внешнем облике которого прослеживалась явная принадлежность к женскому полу (и без одежды) рассматривался респондентами как наиболее привлекательный и красивый (оценка 5, здесь и далее указано среднее арифметическое всех оценок). Робот с интерфейсом, в котором менее выражена имитация половой идентичности и в одежде, получил нейтральные оценки (3). При этом робота с интерфейсом, имитирующим стереотип гендерной принадлежности (розовый цвет корпуса, наличие фартука и др.), оценили как крайне непривлекательного и некрасивого.

Сколько стоит Алекс. И кто его купит

Бюджет создания робота Алекса — $1,5 млн. Разработки ведутся с 2017 года и они не закончены.

Тот робот Алекс, которого сегодня представили в «Сколково», — это концепт, по словам Кивокурцева. По плану разработчиков, он выйдет на рынок через 18 месяцев. Его цена будет начинаться от миллиона рублей. И раньше его будут тестировать у потенциальных клиентов, чтобы получить обратную связь.

«Наши потенциальные заказчики — это банки, отделения почты, страховые компании, — перечисляет Кивокурцев. — Социальный робот нужен там, где высокий уровень стресса у клиентов и требуется высокая стрессоустойчивость операторов. Мы уже говорим о возможных поставках робота с компаниями из сферы организации мероприятий и офисными центрами. Те клиенты, которые покупают у нас роботов-консультантов и роботов-промоутеров, проявляют интерес и к Алексу».