В Рязани открыт завод по производству строительных пленок

В Рязани открыто новое предприятие корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» по производству строительных пленок. Это уже 10-й завод компании «Технониколь» в Рязани и 54-й в России.

Предприятие создано с учетом передовых экологических стандартов. Применяются лучшие практики автоматизации и бережливого производства. Благодаря этому планируется достичь рекордной, в рамках промышленности строительных материалов, производительности труда — свыше 24 млн рублей на одного сотрудника в год.

Объем инвестиций компании в реализацию проекта составит почти 1,2 млрд рублей. Запуск предприятия позволит на первом этапе создать 35 новых рабочих мест.

Строительные пленки будутприменяться в скатных кровлях в частном коттеджном строительстве, а также в фасадных системах, как в частном домостроении, так и в промышленном.

Инвестиции в строительство завода выделяются в два этапа. В рамках первого этапа предполагается инвестирование в размере 500 млн рублей. Дальнейшее развитие завода предполагает дополнительные вложения в размере 700 млн рублей.

Между правительством Рязанской области и заводом «Технофлекс» заключено соглашение о предоставлении государственной поддержки в размере 37,7 миллионов рублей, в том числе, пониженная ставка по налогу на прибыль — 18,7 миллионов рублей, льготы по налогу на имущество — 19 миллионов рублей. Срок предоставления государственной поддержки — 5 лет. За этот период объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Рязанской области составит 83 миллиона рублей.