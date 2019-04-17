РКС представляет перспективные разработки и технологии в области микроэлектроники

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») проводит в ходе 22-й Международной выставки электронных компонентов ExpoElectronica презентацию новых разработок и технологий производства в области микроэлектроники. Выставка проходит 15-17 апреля в Москве в Международном выставочном центра «Крокус Экспо».

РКС представляет гостям и участникам выставки девять типов печатных плат собственной разработки, которые могут использоваться при создании высоконадежных приборов для космической и авиационной промышленности.

Специалисты РКС также проводят презентацию различных видов оснастки для испытаний микроэлектронных изделий. Эти разработки уже сегодня используются для подтверждения характеристик приборов, которые устанавливаются на космические аппараты.

Кроме готовых изделий и методов тестирования, сотрудники холдинга расскажут о собственных разработках в области технологий микроэлектронного производства. Для этого представлены демонстраторы технологий, среди которых пример технологии монтажа кристаллов методом «перевернутого кристалла» (Flip-Chip), пример микроэлектронного модуля приема и передачи высокоскоростной радиолинии Х-диапазона, а также другие разработки.

Также на экспозиции РКС демонстрируются блокирующие и шунтирующие модули для солнечных батарей — высокотехнологичные устройства, составляющие основу системы защиты солнечных батарей. От качества входящих в модули диодов, технология производства которых освоена в РКС, напрямую зависит энергоэффективность и срок активного существования батарей в космосе.

Холдинг продемонстрировал посетителям выставки макет бортового источника вторичного электропитания. Эта новая разработка сотрудников РКС сейчас проходит испытания и вскоре будет устанавливаться на перспективные российские космические аппараты.