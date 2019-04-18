«Мотовилихинские заводы» поставили Минобороны России новейшие РСЗО

Группа предприятий «Мотовилихинские заводы» в рамках выполнения гособоронзаказа отправила в подразделения ракетных войск и артиллерии ВС РФ несколько десятков боевых и транспортно-заряжающих машин из состава комплекса РСЗО «Торнадо-С» и «Торнадо-Г».

«Обязательства по контракту на поставку РСЗО „Торнадо-С“ выполнены в полном объёме. Модернизированные боевые машины, оснащенные автоматизированной системой управления огнем, отправлены в воинские части. Кроме этого, предприятие отгрузило партию РСЗО „Торнадо-Г“ в соответствии с трехлетним контрактом», — сообщает директор группы предприятий «Мотовилихинские заводы» Александр Анохин.

«Торнадо-С» является модифицированной версией высокоэффективной РСЗО «Смерч». Новая разработка соответствует основным тенденциям ведения современного боя. Реализованные в системе процессы автоматизации обеспечивают возможность одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитывать данные по цели, наводить пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Это позволяет значительно повысить мобильность комплекса и эффективность его боевого применения. Может поражать цели как залпом, так и одиночными высокоточными ракетами, а также использовать корректируемые боеприпасы. В 2015 году РСЗО «Торнадо-С» прошла государственные испытания.

«Торнадо-Г» — модернизированная реактивная система залпового огня, созданная на базе РСЗО «Град». Отличительными особенностями системы является повышенная эффективность стрельбы, более мощные боеприпасы, наличие автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. Принята на вооружение Российской армии в 2014 году.